Müşteriye daireyi gezdiren emlakçının kahreden ölümü

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Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartman inşaatında meydana geldi. İddiaya göre; müşterisine birinci kattaki daireyi gezdirdikten sonra fotoğraf çekmek isteyen emlakçı Lütfü Yılmaz, asansör boşluğuna düştü.

Yılmaz'ı arayıp, bulamayan yakınlarının ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Apartman boşluğuna düştüğü tespit edilen Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.