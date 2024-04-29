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Müşteriye daireyi gezdiren emlakçının kahreden ölümü

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#Edirne#Lütfü Yılmaz#Emlakçı
Müşteriye daireyi gezdiren emlakçının kahreden ölümü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 17:14

Edirne'de inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğuna düşen emlakçı Lütfü Yılmaz (59), hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartman inşaatında meydana geldi. İddiaya göre; müşterisine birinci kattaki daireyi gezdirdikten sonra fotoğraf çekmek isteyen emlakçı Lütfü Yılmaz, asansör boşluğuna düştü.

Müşteriye daireyi gezdiren emlakçının kahreden ölümü

Müşteriye daireyi gezdiren emlakçının kahreden ölümü

Müşteriye daireyi gezdiren emlakçının kahreden ölümü

Yılmaz'ı arayıp, bulamayan yakınlarının ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Apartman boşluğuna düştüğü tespit edilen Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Edirne#Lütfü Yılmaz#Emlakçı

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