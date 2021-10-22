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Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

#Halı#Kumkapı Halıları#Yenikapı

Osmanlı saray halıcılığının devamı niteliğindeki Kumkapı halılarının öncü ustalarından Zareh Penyamin'in dokuduğu halılarından biri Yenikapı'daki '4. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde sergilendi. Halının değeri, halıcılık ile uğraşan Bülent Çakırhan'a müşterisi yıkamaya getirince ortaya çıktı. Halının 150 bin dolar değerinde olduğunu söyleyen Çakırhan, "Bu halıyı müşterimiz gönderdi. Halı geldiğinde 2 taneydi. Ben gördüğümde şok oldum. Çünkü bu halıları genelde müzelerde görebiliriz. Hemen halının sahibini aradım, satın aldım" dedi.

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Kumkapı halılarının öncü ustaları, Agop Kapucuyan'dan Zareh Penyamin'e, kadar önemli halı ustalarının yaptığı nadide örneklerden dünyada yalnızca 60 tane bulunuyor. Halılardan birisi 30 yıldır halıcılık yapan Bülent Çakırhan'ın ayağına geldi. Müşterisinin yurtdışından 35 sene önce aldığı halı yıkatılmak için Çakırhan'a getirildi. Halıyı görünce şok olduğunu belirten Çakırhan hemen satın almak için teklifte bulunduğunu belirtti. Halıyı satın aldıktan sonra ilk işi elle yıkamak oldu. Yıkadıktan sonra halının değeri daha çok arttı çünkü üzerindeki figür ve desenler daha çok belirginleşti.

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Üzerinde 4 ayet bulunan halı Zareh Penyamin tarafından yapıldı. Agop Kapucuyan'ın çırağı olan Penyamin ustasına teşekkür mahiyetinde halının sol alt köşesine de "Agop" yazdığı da görüldü. 21-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Yenikapı'da düzenlenen '4. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde sergilenen halı yaklaşık 110 yaşında. Bir diğer eşi Topkapı Sarayı'nda bulunan halının piyasa değeri ise yaklaşık 150 bin dolar. Halıcılık ile uğraşan Bülent Çakırhan, halının değeri hakkında bilgi verdi. 

"HEMEN SAHİBİNİ ARADIM SATIN ALDIM"

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Halıyı kendisine müşterisinin getirdiğini belirten Çakırhan, "Genelde eski halıların yıkama ve tadilat işlerini yapıyoruz. Bu halıyı da bize müşterimiz gönderdi. Halı geldiğinde 2 taneydi ben gördüğümde şok oldum çünkü bu halıları genelde müzelerde görebiliriz. Hemen halının sahibini aradım hikayesini öğrendim. Sahibi de halının değerinin bilincindeydi. Halıyı yıkadık ve satmayı düşünür müsünüz diye teklifte bulunduk ve kabul etti halıyı satın aldık" dedi. 

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

"AVRUPA'DA 150-200 BİN DOLAR ARASINDA SATILIYOR"

Çakırhan şöyle devam etti:

"Bu halı Kumkapı ipek halısı. Kumkapı ipek halısı genelde 1800 ila 1940 yılları arasında yapılır. Genelde Ermeni ustalar bu halıları işliyor. Sultan Abdülmecid, halıya çok meraklı bir padişah. Abdülmecid Feshane'de Ermeni ustalara tezgahlar kurdurtuyor ve burada saray için halılar yaptırıyor. Dünyada en iyi halı sanatıyla ünlü olan kişilerden biri Zareh Penyamin olarak biliniyor.

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

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"Penyamin, Agop Kapucuyan'ın çırağı ancak ustasından daha iyi işler çıkartmış dünyaca halıları biliniyor. Penyamin yıllarca saray için halılar dokuyor. Osmanlı'dan sonra Penyamin artık kendisi için halı dokuyor ve piyasaya sürüyor. Toplam dokuduğu 60 halı olduğu söyleniyor. Her halıda farklı desenler figürler kullanıyor. Bu halı çok kıymetli ve çok nadir. Hayatım boyunca bir daha göremeyeceğim bir halı. Avrupa'da mezatlarda bu halının fiyatı 150 bin dolar ila 200 bin dolar arasında değişiyor. Bu halı da o fiyatları görür gibi geliyor."

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Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

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