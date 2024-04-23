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Müşterisini ölümden kurtaran berber, olay sonrası tıraşa devam etti

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#Bursa#Berber#Tıraş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 16:23

Bursa’da tıraş olduğu sırada dili boğazına kaçan kişiyi berberi kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken tıraşa devam eden kahraman berber o anları anlattı.

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Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’nde bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tıraş olmak için berbere gelen vatandaş sakal tıraşı esnasında dilini boğazına kaçırarak nefes alamamaya başladı.

Müşterisini ölümden kurtaran berber, olay sonrası tıraşa devam etti

Müşterisinin nefesinin kesilerek baygın hale geldiğini anlayan Muhammet Bayraktar (50), elini müşterisinin ağzına sokarak dilini çıkardı.

Müşterisini ölümden kurtaran berber, olay sonrası tıraşa devam etti

TEDAVİYİ KABUL ETMEYİP TIRAŞA DEVAM ETTİLER

Daha sonra müşterisine su veren Bayraktar, müşterisinin “İyiyim” demesi üzerine tıraşına kaldığı yerden devam etti. O anları anlatan Bayraktar, “Tıraş yapma aşamasına geldim. O arada müşterimin rengi morarmaya başladı. Sesi de çıkmayınca hemen ağzını açmaya çalıştım.

Müşterisini ölümden kurtaran berber, olay sonrası tıraşa devam etti

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Parmağımı dişlerinin arasından ağzına soktum. Dili geriye doğru kabarmıştı. Bu yüzden de nefes alamıyordu. Dilini çekince nefes almaya başladı ve ben de rahatladım. Daha sonra da tedaviyi kabul etmeyince ben de tıraşıma kaldığım yerden devam ettim. Ben de 4 yıl önce halı sahada çarpışıp yere düşmüştüm. O an aklıma geldi, benim de dilim boğazıma kaçmıştı” diye konuştu.

Müşterisini ölümden kurtaran berber, olay sonrası tıraşa devam etti

 

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#Bursa#Berber#Tıraş

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