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Müşterisini bayıltıp taciz ettiği iddia edilmişti... Taksi şoförü gözaltına alındı

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Cinsel Taciz#İstannbul
Müşterisini bayıltıp taciz ettiği iddia edilmişti... Taksi şoförü gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 22:23

İstanbul'da müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği ileri sürülen taksi şoförü gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksi şoförünün müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği, görüntülerini çekip taksici gruplarında paylaştığı yönündeki ihbar üzerine inceleme başlattı.

Yapılan araştırmada, taksi plakasından şüphelinin B.N. (28) olduğu, 4 ay önce işten ayrıldığı tespit edildi.

Adresi belirlenen şüpheli B.N. polis ekiplerince yakalandı.

İncelemede, şüphelinin video içeriğindeki kadın ile geçmiş tarihte tanıştığı, boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak amacıyla kayda alarak kendisine gönderdiği anlaşıldı.

"Cinsel taciz" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Cinsel Taciz#İstannbul

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