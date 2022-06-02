Müşterisine yanlışlıkla bin euro fazla verdi! 'Geri gelmesini istiyoruz'

Olay, merkez Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki bir döviz bürosunda 25 Mayıs günü sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, arabasını satan bir kişi 60 bin TL ile geldiği döviz bürosunda parasını euroya çevirmek istediğini söyledi. Döviz bürosu yetkilisi, kur karşılığında şahsa 3 bin 400 euro vermesi gerekirken yanlışlıkla 4 bin 400 euro verdi. Akşam kasayı hesaplayan döviz bürosu yetkilileri, kasada bin euro eksik olduğunu ve fazla para verildiğini fark edince büronun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Güvenlik kamerası kayıtlarından fazla paranın verildiği şahsı tespit eden çalışanlar, bin euro fazla alan vatandaşa parayı geri getirmesi için çağrı yaptı.
Büronun güvenlik kameralarına da yansıyan o anlarda dövizi alan şahsın parayı üst üste birkaç kere saydıktan sonra bürodan ayrıldığı görülüyor. Şahsa yanlışlıkla fazladan para verildiğini söyleyen döviz bürosu yetkilisi Burak Ok, fazladan verilen bin euroyu kendilerine teslim etmesini beklediklerini ifade etti.