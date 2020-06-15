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İsmail Hakkı SEYMEN- Derya EVREN/DHA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 12:16,Son Güncelleme:

Müşterilerinin gözü önünde böyle öldürdü! Dehşet anları...

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Müşterilerinin gözü önünde böyle öldürdü! Dehşet anları...
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Bursa'da tekel bayi işletmecisi Yılmaz Aslankılıç (39), para meselesi yüzünden husumetli olduğu S.Ö. (50) tarafından müşterilerin gözü önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Aslankılıç'ın vurulma anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Tekel bayi işleten Yılmaz Aslankılıç, müşterileriyle ilgilenirken para meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.Ö. geldi. S.Ö., elindeki pompalı tüfeği Aslankılıç'a doğrultup ateş etti. Saçmaların vücuduna isabet ettiği Yılmaz Aslankılıç, kanlar içinde yere yığıldı. S.Ö. ise kaçtı.

Müşterilen ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Aslankılıç, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Aslankılıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, S.Ö. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Y.K. (25) ve A.G.'yi (52) saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. 

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde S.Ö.’nün iş yerine geldiği, kasada oturan Yılmaz Aslankılıç’a pompalı tüfekle bir el ateş açtığı, Aslankılıç’ın yere düştüğü görüldü.

Müşterilerinin gözü önünde böyle öldürdü Dehşet anları...

RÖPORTAJ VERMİŞTİ

Yılmaz Aslankılıç, yaklaşık 1,5 ay önce sağlık çalışanlarının virüsten korunması amacıyla Bursa'da bir otomobil firması tarafından hastaneler için üretilen biyolojik örnek alma kabiniyle ilgili yapılan haberde röportaj vermişti. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Müşterilerinin gözü önünde böyle öldürdü Dehşet anları...


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