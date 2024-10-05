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Müşterilerinin 25 milyon liralık altın toplayıp kaçan kuyumcu yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Kuyumcu#Odunpazarı
Müşterilerinin 25 milyon liralık altın toplayıp kaçan kuyumcu yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 20:32

Eskişehir'de kuyumcu F.G. (45), 30 kadar müşterisinden kar vaadiyle topladığı 25 milyon liralık altınla kayıplara karıştı. Polis ekiplerince Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki saklandığı evde yakalanan F.G., işlemlerinin ardından Eskişehir’e getirilerek adliyeye sevk edildi. Polis, baskında bulunamayan altınların peşine düştü.

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi’nde kuyumcu olan F.G., 30 kadar müşterisinden kar vadederek altın topladı. F.G., bir süre sonra ise dükkanı kapatıp ortadan kayboldu. Altınlarını kuyumcuya veren müşteriler ise F.G.’ye ulaşamayınca polise haber verdi.

ÇORLU'DA YAKALANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı incelemede F.G.’nin 25 milyon liralık altını altıktan sonra dükkanını kapatıp kaçtığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu F.G.’nin Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine gittiği ve bir evde saklandığı tespit edildi. Polis ekiplerince eve baskın yapılırken F.G., yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir’e getirilen F.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri baskın sırasında bulunamayan altınların peşine düşerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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#Eskişehir#Kuyumcu#Odunpazarı

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