Müşterilerini bıçakladı, arka sokakta kavun satmaya devam etti! Yakalanma anı polisin yaka kamerasında

iki müşterisini bıçakladı hiçbir şey olmamış gibi kavun satmaya devam etti. polis, yaka kamerasını açıp operasyon düzenledi. zanlının yakalanma anları ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. CNN TÜRK’ten Tugay Saday’ın özel haberi.

TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Bıçaklı saldırının adresi Bayrampaşa'ydı. 5 Temmuz 2021 günü seyyar tezgahta kavun satan İlyas K. ile müşterileri arasında tartışma çıktı. Seyyar satıcı bıçağı aldı. iki müşterisini bıçakladı. Bıçaklı saldırgan kaçarken, yaralanan müşteriler çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olaya müdahale eden Yunus timleri hemen yaka kameralarını açtı ve saldırganın peşine düştü. Böylece saldırganın yakalanmasına dair tüm görüntüler de polisin yaka kamerasıyla kayda alınmış oldu.

Polis kamera görüntülerine göre, Yunus timleri hızla olay yerine gidiyor, olaya müdahale ediyor, başka bir sokakta hiçbir şey olmamış gibi kavun satmaya devam eden bıçaklı saldırgan yakalanıyor. Polis ekipleri, saldırganın yakalanmasının ardından olayda kullanılan bıçağı da ele geçiriyor. Gözaltına alınan zanlı İlyas K. polisteki ifade alım işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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