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Müşterilerini bayıltıp taciz ettiği görüntüleri paylaşmıştı! O taksicinin ifadesi ortaya çıktı

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#Taksici#Sapık#Yolcu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 13:26

İstanbul'da bir taksi şoförünün müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği görüntüleri çekip yayınladığı ihbarı üzerine gözaltına alınan taksi şoförü B.N. (28) adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen taksi şoförünün polise verdiği ifadede "Ben o görüntüleri 7-8 ay önce eşimi kıskandırmak için çekmiştim. Kimseye ilaç verip uyutmadım, taciz etmedim. O sırada müşteri uyuyordu. Kim olduğunu dahi bilmiyorum" dediği öğrenildi.

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Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan Taksi şoförü B.N., kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Poliste verdiği ifadesinde tam tarihini hatırlamadığı yaklaşık 7-8 ay önce meydana gelen olayda, kadınla kendisinden sigara için ateş istemesi üzerine tanıştığını anlatan şüphelinin, birlikte 3- 4 saat taksiyle gezdiklerini bu sırada alkollü olan kadının ön koltukta uyuya kaldığını, evinin önüne geldiğinde onu uyandırmadan görüntüleri çektiğini anlattığı öğrenildi. Şüpheli B.N. görüntüleri boşanma aşamasında olan eşini kıskandırmak için çektiğini söyledi. B.N.'nin ifadesinde "Görüntülerde zaten taciz gibi bir şey yoktu. Sadece o uyurken hafifçe boynuna dokunurken görüntü çekmiştim. Daha sonra kadını uyandırdım. Evine gitti. Kim olduğunu ve tam olarak nerede oturduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi.

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Müşterilerini bayıltıp taciz ettiği görüntüleri paylaşmıştı O taksicinin ifadesi ortaya çıktı

Şüpheli, yaklaşık 1,5 yıl önce evlendiği eşiyle boşanma aşamasında olduklarını söyleyerek, eşinin ve kendisini daha önceden de tehdit eden akrabalarının bu görüntüleri dağıtarak kendisini zor durumda bırakmaya çalıştığını iddia etti. Şüpheli B.N. "Ben kimseyi taciz etmedim. Hiçbir görüntüyü sosyal medyada paylaşmadım" dedi.

Yetkililer olayla ilgili mağdur kadının kimliğine ulaşılamadığını belirtirken, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Müşterilerini bayıltıp taciz ettiği görüntüleri paylaşmıştı O taksicinin ifadesi ortaya çıktı

Müşterilerini bayıltıp taciz ettiği görüntüleri paylaşmıştı O taksicinin ifadesi ortaya çıktı

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#Taksici#Sapık#Yolcu

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