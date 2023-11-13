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Müşterilerin içeceklerini yere dökmüşlerdi! Kahve zinciri şubesindeki İsrail protestosuna soruşturma

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#Kocaeli#İzmit#Soruşturma
Müşterilerin içeceklerini yere dökmüşlerdi Kahve zinciri şubesindeki İsrail protestosuna soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 16:33

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde İsrail’i protesto etmek için bir AVM’deki bir kahve dükkanları zincirinin şubesinde oturanların içeceklerini yere döken kişiler hakkında ‘Mala zarar verme’ ve ‘Tehdit’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

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İzmit'te dün Filistin bayraklarıyla ve sloganlarla İsrail’i protesto eden bir grup, daha sonra Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’ndaki bir AVM’ye gitti. Buradaki kahve dükkanları zincirinde protestosunu sürdüren grup, daha sonra masalarda oturanlara tepki gösterdi.

Gruptan bir kişi, vatandaşların oturduğu masaya giderek içecekleri toplayıp çöpe attı. Bu sırada masada bulunan içeceğini kucağına alan bir vatandaşın kahvesi de aynı kişi tarafından elinden alınarak yere fırlatıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.

Savcılık, vatandaşların kahvelerini yere döken kişiler hakkında ‘Mala zarar verme’ ve ‘Tehdit’ suçlarından soruşturma başlattı.

 

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#Kocaeli#İzmit#Soruşturma

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