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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 15:48 | Son Güncelleme:

Müşterilerin 30 kilo altınıyla kaçmıştı! Mağdurlar şikayetinden vazgeçti, rapor bekleniyor

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Müşterilerin 30 kilo altınıyla kaçmıştı! Mağdurlar şikayetinden vazgeçti, rapor bekleniyor

Konya'da indirim çadırında satacağını söyleyip topladığı yaklaşık 30 kilo altını alıp sevgilisiyle birlikte kaçtıktan sonra İstanbul’da yakalanan Musa Göksu’nun 80 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mağdurlar şikayetlerinden vazgeçti. Mahkeme heyeti, bu gelişme üzerine 'dolandırıcılık' suçunun vasfını yitirip 'güveni kötüye kullanma' suçuna dönüşmesi nedeniyle tarafların Uzlaştırma Bürosu'nda uzlaştırmacı ile görüştürülüp rapor hazırlanmasını istedi. Uzlaştırma Bürosu'ndan gelecek rapora göre davanın seyri değişecek.

Meram ilçesindeki Sarraflar Çarşısı’nda kuyumculuk yapan Musa Göksu, 2019 yılı temmuz ayında iş yerinde indirim çadırı kuracağını söyleyerek yaklaşık 30 kilo altın topladı. Göksu, 23 Temmuz gecesi iş yerini kapattı. Altın veren kişiler, Göksu'ya telefonla da ulaşamayınca dolandırıldıkları iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarından Göksu'nun 2 valiz ile iş yerinden çıktığı saptandı.

SEVGİLİSİ ADINA KİRALADIĞI EVDE YAKALANDI

İstanbul'a birlikte gittiği sevgilisi Özen Yıldırım (40) adına Beşiktaş ilçesinde ev kiraladığı tespit edilen Göksu, 27 Temmuz günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada ise 2 valiz içine 100 bin lira ve bin euro ile 200'den fazla altın saat, küpe ve kolye ele geçirildi. Yıldırım'a ait çantada da kolye ve küpe bulundu. Gözaltına alınarak Konya'ya getirilen çift ile iş yerinde satış temsilcisi olan Mehmet Ali Doğan, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede 8 şikayetçi olduğu belirtilerek, şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 8'er kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Göksu'ya altın emanet eden 64 müşterisinin şikayetleri ise suçun 'güveni kötüye kullanmak' kapsamında olması nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildi. Özen Yıldırım ve Mehmet Ali Doğan, davanın görüldüğü Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce ilk duruşmada tahliye edildi.

Müşterilerin 30 kilo altınıyla kaçmıştı Mağdurlar şikayetinden vazgeçti, rapor bekleniyor

'KAFA DİNLEYECEKTİM' DEDİ

Tutuklu yargılanan Musa Göksu ise yargılama boyunca hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Göksu, kaçmadığını, İstanbul'da bir süre kafa dinledikten sonra tekrar Konya’ya geri döneceğini ileri sürdü. Göksu, daha sonraki duruşmalarda yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşma öncesi 8 mağdur şikayetlerini geri çekti. Bugünkü duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Musa Göksu, Hasan Göksu ve Mehmet Ali Doğan ile taraf avukatları katıldı. Musa Göksu, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Cumhuriyet Savcısı ise mağdurların şikayetlerini geri çekmesi nedeniyle 'dolandırıcılık' suçunun vasfını yitirip 'güveni kötüye kullanmaya' dönüşmesiyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti duruşma sonunda tarafların Uzlaştırma Bürosu'nda uzlaştırmacıyla görüştürülüp rapor hazırlanmasını istedi. Duruşma ertelenirken davanın Uzlaştırma Bürosu'ndan gelecek rapora göre seyrinin değişeceği öğrenildi.

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