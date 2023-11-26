×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Müşteriyi böyle tehdit etti! Motorlu kuryeden tepki çeken paylaşımlar

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Motokurye#Adana Haberleri
Müşteriyi böyle tehdit etti Motorlu kuryeden tepki çeken paylaşımlar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 13:34

Adana’da motorlu kurye Yalçın P.'nin müşterilerini eleştirip, trafik kurallarını ihlal ettiği anlara ilişkin paylaşımları, sosyal medyada tepki çekti.

Haberin Devamı

Kentte bir dönem, motorlu kuryelerin haklarını savunmak için dernek başkanlığı da yapan Yalçın P., bir süre önce sipariş götürdüğü anları kask kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Müşteriyi böyle tehdit etti Motorlu kuryeden tepki çeken paylaşımlar

Yalçın P.’nin müşterilerini eleştirdiği videoları ile trafik kurallarını ihlal ettiği anları paylaşması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiye yol açtı.

Müşteriyi böyle tehdit etti Motorlu kuryeden tepki çeken paylaşımlar

Yalçın P.’nin paylaşımında kullandığı, “40 defa, ‘Paketim nerede?’ diye dükkanı arıyor, ayıptır. Kafamı bozma valla çekerim bir köşeye 1 saat yatarım paket sonra buz gibi gelir ya da iptal edersin. Aç yatırırım. Bak burası Adana, başka illerdeki kuryelere benzemeyiz. Alıyorsan al, almıyorsan alma” gibi sözleri de yine sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Haberin Devamı

Müşteriyi böyle tehdit etti Motorlu kuryeden tepki çeken paylaşımlar

YAYA GEÇİDİNDEKİ GENÇLE ALAY ETTİ

Yalçın P.’nin başka bir videolu paylaşımında, motosikletiyle yaya geçidini kullandığı görüldü. Yalçın P.’nin yol istediği bir genç ile alay ederek, “Tokadı yiyeceksin, şaplağı vuracağım. Yaya geçidini kullanıyor, yayaya bak ya, böyle bir şey var mı?” ifadelerine yer verdiği duyuldu. 

Müşteriyi böyle tehdit etti Motorlu kuryeden tepki çeken paylaşımlar

Müşteriyi böyle tehdit etti Motorlu kuryeden tepki çeken paylaşımlar

Müşteriyi böyle tehdit etti Motorlu kuryeden tepki çeken paylaşımlar

Müşteriyi böyle tehdit etti Motorlu kuryeden tepki çeken paylaşımlar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Motokurye#Adana Haberleri

BAKMADAN GEÇME!