Müşteriler neye uğradığını şaşırdı! Kadıköy'de restoran tavanının çökme anı kamerada

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Olay, dün saat 21.40 sıralarında Caddebostan Mahallesi, Caddebostan Pasajı sokakta bulunan bir binanın giriş katında bulunan restoranda meydana geldi.

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada iş yerinin asma tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. M.Ş. (48)'in hafif yaralandığı olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında işletme müdürü M.K. gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından 'Taksirle Yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen M.K. serbest bırakıldı.