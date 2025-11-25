×
Müşteriler ne tükettiğini bilsin diye paketleri sergiliyor! | 'Satın almak isteyenler oldu ama satmayacağım'

Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 10:35

Burdur'da çay ocağı işleten Üzeyir Çetin, müşteri ne içtiğini bilsin diye demleyip sattığı çayların boş paketlerini sergileyerek başladığı koleksiyonunda 18 yılda 15 bin çay paketine ulaştı. Mesleğine devam ettiği sürece demleyip sattığı çayların paketlerini saklayacağını belirten Çetin, "Satın almak isteyenler oldu ama satmayacağım, biriktirmeye de devam edeceğim" dedi.