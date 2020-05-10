Müsterih olun ama tedbire devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün helikopterle Sancaktepe’deki Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi’ne gitti. Erdoğan’a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da bilgi verildi. Cumhurbaşkanı işçilere de seslenerek, “Koronavirüs döneminde bu çalışmayı ortaya koyduğunuz için milletim adına teşekkür ediyorum. Allah dert verip, derman aratmasın”dedi.





MÜCADELE SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı daha sonra Atatürk Havalimanı’ndaki inşaatı incelemek için yola çıktı. Erdoğan yeniden düzenlenen Yassıada’daki çalışmaları da havadan inceledi. Atatürk Havalimanı’ndaki hastane inşaatında çalışmaları denetleyen Erdoğan, son olarak da Numan Kurtulmuş’un babasının ismi verilen Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesini inceledi.

Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesajla da salgınla mücadelenin başarıyla sürdüğünü belirterek şu satırlara yer verdi: “Bugün İstanbul’da yapımı devam eden hastanelerimizdeki son durumu yerinde inceledik. Milletimiz müsterih olsun ama tedbirleri de elden bırakmasın. Türkiye, güçlü sağlık altyapısı ve devlet-millet bütünleşmesiyle bu süreci başarıyla atlatmaktadır.”

ANNELERİMİZ BAŞ TACIDIR

Cumhurbaşkanı, Anneler Günü’nü bir mesajla kutladı: “Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğu üstlenen, fedakarlığın, sınırsız sevginin timsali, kıymetli sığınağımız, ilk öğretmenimiz annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Hepimiz için şefkat yuvası ve güvenli liman olan annelerimiz, Cennetin annelerin ayaklarının altında olduğuna inanan bizler için baş tacıdır. Annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum.”

DEVLETİN TAŞIYICI SÜTUNU

Cumhurbaşkanı dün ayrıca Danıştay Başkanlığı’na seçilen Zeki Yiğit’i tebrik etti ve Danıştay’ın kuruluş yıl dönümü için bir mesaj yayınladı: “Danıştay’ın 152. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Devletin, toplumun ve beşeri münasebetlerin taşıyıcı sütunu olan adaletin ülkemizde korunması ve güçlendirilmesi, adli hizmetlerinin hakka, hukuka, kanunlara uygun şekilde yürütülebilmesi hususunda çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz.”

