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Müşteriden IBAN ile ödeme aldı, hayatı altüst oldu! Askere bile gidemiyor

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#IBAN Dolandırıcılığı#Araç Kiralama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 10:00

Bursa'da oto yıkama ve araç kiralama işleriyle geçimini sağlayan Oktay Yanık, IBAN yoluyla ödeme kabul ederek dolandırıcıların tuzağına düştü. Eylül ayında askere gitmeyi bekleyen Yanık, cezaevine girme riskiyle karşı karşıya kaldı.

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Bursa'da araç kiralama ve oto yıkama işi yapan Oktay Yanık, müşterilerinden ödemelerini IBAN üzerinden aldı. Nitelikli dolandırıcılık yaparak kazanç elde eden şahıslar, paralarını aklamak için Yanık'ı kullandı

Müşteriden IBAN ile ödeme aldı, hayatı altüst oldu Askere bile gidemiyor

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Araç kiralama ve oto yıkama gibi çeşitli hizmetler alarak dolandırıcılıktan kazandıkları parayı Yanık'ın banka hesabına atan şahıslar, kayıplara karıştı. Yanık ise evine gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı. Kendi adına birçok dava açıldığını öğrenen Yanık, devam eden mahkemeleri nedeniyle eylül ayında gitmesi gereken vatani görevi yerine cezaevine girebileceğini söyledi.

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Müşteriden IBAN ile ödeme aldı, hayatı altüst oldu Askere bile gidemiyor

"SÜREKLİ CEZAEVİNE GİRİP ÇIKIYORUM"

Müşterilerinin aslında dolandırıcı olduğunu evine gelen mahkeme kağıdıyla anladığını söyleyen Yanık, "Bir araç kiralama ve yıkama firmasında çalıştığımız dönemde IBAN üzerinden ödeme alıyorduk. Bizim hesabımıza para gönderen şahıslar aslında dolandırıcıymış. Bu konudan dolayı bana ceza dosyaları geliyor. Bu nedenden dolayı da askerliğimizi yapamıyoruz.

Müşteriden IBAN ile ödeme aldı, hayatı altüst oldu Askere bile gidemiyor

Dolandırıcılar dükkanımıza gelip araç yıkama ve kiralama hizmeti alarak birkaç sefer banka hesabımıza para gönderdiler. Bize gönderdikleri paralar ise başka kişilerden nitelikli dolandırıcılık yaparak elde ettiği gelirler. Adımıza dava açılınca bunu fark ettik. Savcılığa ifademizi verdik. Dava sürecinden dolayı gitmem gereken vatan görevime gidemiyorum. Sadece bir tane değil birçok yerden sürekli ceza dosyası geliyor. Sürekli cezaevine girip çıkıyorum" şeklinde konuştu.

Müşteriden IBAN ile ödeme aldı, hayatı altüst oldu Askere bile gidemiyor

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#Bursa#IBAN Dolandırıcılığı#Araç Kiralama

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