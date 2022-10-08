Müşteri içeride kahve içerken, çay ocağını kilitleyip çorbacıya gitti

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Şehabettinpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Fatma Çevik, 6’ncı Çatal Sokak’ta Mehmet Yaşar İşleyen’in çalıştırdığı çay ocağına arkadaşlarıyla kahve içmek için geldi. Yaklaşık 1 saat sonra arkadaşları çay ocağından ayrılırken, Çevik de burada kalarak önceden tanıdığı Mehmet Yaşar İşleyen ile bir süre sohbet etti. Çorba içmeye gideceğini söyleyen İşleyen, iddiaya göre, kapıyı Çevik’in üzerine kilitleyerek, iş yerinden ayrıldı. İşleyen’in geri dönmemesi üzerine panikleyen Çevik, durumu polise bildirdi.



'NEFES ALAMIYORUM'



Fatma Çevik’in yardım istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Fenalık geçireceğini belirtip, ekiplerden kendisini kurtarmasını isteyen Çevik, "Nefes alamıyorum. Pencereyi kırın" diye bağırdı.



İş yeri sahibine ulaşmak için çalışma başlatan polis, bir yandan da Fatma Çevik’i "Korkma, kimse sana bir şey yapamaz. Biz buradayız" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.



İşleyen’e ulaşan polis ekipleri, anahtarla çay ocağının kapısını açıp kadını kurtardı.

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