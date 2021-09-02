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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-
Haber Giriş: 02.09.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

Müşteri gibi girdi, 10 bin liralık bilezik çaldı! Böyle yakalandı

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Müşteri gibi girdi, 10 bin liralık bilezik çaldı! Böyle yakalandı

Kahramanmaraş'ta müşteri gibi girdiği kuyumcudan 10 bin lira değerinde altın bilezik çalan Ahmet D. (21), polis tarafından, gizlendiği cami tuvaletinde yakalandı. Şüphelinin yakalanmamak için tuvalette kıyafetini değiştirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Trabzon Bulvarı'ndaki kuyumcuda meydana geldi. Güvenlik kameralarınca da kaydedilen olayda Ahmet D., müşteri gibi girdiği kuyumcudan bilezik istedi. Eline aldığı 10 bin lira değerindeki bileziği bir süre inceleyen Ahmet D., daha sonra hızla kuyumcudan kaçtı.

Müşteri gibi girdi, 10 bin liralık bilezik çaldı Böyle yakalandı

Kuyumcu ve çalışanı, şoku atlattıktan sonra şüphelinin peşine düştü ancak yakalayamadı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra Ahmet D., Hayrullah Mahallesi'ndeki caminin tuvaletinde yakalandı. Cebinden çaldığı bilezik de çıkan şüphelinin yakalanmamak için tuvalette kıyafetini değiştirmeye çalıştığı belirlendi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen Ahmet D.'nin burada yapılan kimlik sorgusunda çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Müşteri gibi girdi, 10 bin liralık bilezik çaldı Böyle yakalandı

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