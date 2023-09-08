Müşteri gibi bindikleri takside sürücüye dehşeti yaşattılar!

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Olay, 6 Eylül akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Düden Şelalesi yakınlarındaki taksi durağını arayan Ş.Ö., taksi çağırdı Bunun üzerine Ömer Ucan, belirtilen adrese gitti.

Ucan'ın aracına binen Ş.Ö., Varsak bölgesine gideceğini söyledi. Ş.Ö., taksi şoförü Ucan'ı farklı alanlara yönlendirirken, yol üzerinde bulunan jandarma ve polis kontrol noktalarını görünce de paniğe kapıldı. Ş.Ö., Ucan ile tartıştıktan sonra ev adresini verip, aracı sürmesini istedi.

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Adrese geldiklerinde taksi ücretini isteyen Ömer Ucan'a Ş.Ö., 'Parayı evden alıp geleceğim' dedi. Bir süre sonra evden çıkan Ş.Ö. ile kardeşi A.Ö. taksiye bindi. Taksi ücreti olan bin 550 TL'yi yolda vereceklerini söyleyen iki kardeş, bir süre sonra silah göstererek Ucan'dan aracı ormana sürmesini istedi. Üzerlerinde silah ve bıçak taşıyan Ş.Ö. ile A.Ö., burada Ömer Ucan'ı darbetti.

'KOLUM KIRILDI' DİYE BAĞIRINCA KAÇTILAR

Yüzü kan içerisinde kalan ve 2 dişi kırılan Ömer Ucan, 'Kolum kırıldı' diye bağırınca Ş.Ö. ile A.Ö. taksiden inmeye çalıştı. İkilinin inmesiyle aracı hareket ettirerek bölgeden uzaklaşan Ucan, yoldan geçenlerden ve taksi telsizinden yardım talep etti. İhbarla bölgeye gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ucan'ın dişinde, omzunda, kolunda ve parmağında kırıklar oluştuğu belirlendi ve 4 saatlik tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası yapılan çalışmayla şüphelilerden A.Ö. yakalanıp gözaltına alındı. A.Ö. ifadesinde, Ucan’ı darbetmediklerini söyledi.

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'PERDE DÜKKANIMI KAPATTIKTAN SONRA BU İŞE BAŞLADIM'

Çocuklarının ve eşinin yardımı olmadan hareket edemeyen Ucan, "Perde mağazamı kapattıktan sonra ufak tefek borçlarımdan dolayı eşi dostu mağdur etmemek için bu işe başladım. Olay günü sıra bana geldi. Yolcuyu aldım, baktım kılık kıyafeti düzgün, sıkıntısı da yoktu. Nereye gideceğimizi sordum o da bana 'Varsak bölgesine sür' dedi. O tarafa gelince tekrar nereye gideceğimizi sordum. O da 'Ormana sür' dedi. Oraya doğru sürdüm.

Orada tekrar sorunca bana Döşemealtı'na doğru gitmemi söyledi. O esnada bana gözdağı vermeye başladı. Bana 'Aranmam var, çantamda emanet var' demeye başladı. Dediği yere yaklaşınca yine nereye gideceğimizi sordum. Beni sürekli oyalayıp durdu. Burdur yoluna soktu, kontrol noktasını görünce de oradan organize sanayi bölgesinin iç kısımlarına girmemi istedi. Yanlış gittiğimizi söylememe rağmen 'Sür sen' dedi. Beni ıssız yerlere götürmeye çalıştı. Oraya girince jandarmanın aracını gördü ve 'Çabuk buradan kaçalım' dedi. Sonrasında bankamatiğe uğradı. Ben de paramı verecek sandım. Tekrar araca binmemi ve evine doğru gitmemi istedi. Evin önüne geldik ve o evin içerisine gitti" diye konuştu.

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'EVDEN İKİ KİŞİ ÇIKTILAR'

Bir süre sonra evden iki kişi çıktıklarını dile getiren Ömer Ucan, "Bana paramı getireceğini söyleyerek eve gitti. Ben de arkasından inip eve gidip gitmediğine baktım. 20 dakika sonra iki kişi geldiler. Birinin belinde silah vardı. Bana silahını gösterip duruyordu. Birinde de bıçak vardı. Arabaya zorla binmemi söylediler. Ben mecburen binmek zorunda kaldım. Beni 2 kilometre ileride ormanlık alana zorla götürdüler. Orada telefonumu aldılar ve boğuştuk. Ben elimi kaldırdığım esnada arkada oturan kişi elimi tutarak burktu. Ben de o esnada 'Kolum kırıldı' diye bağırdım. Arkada oturan kişi ellerimi tutarken, diğeri de yüzümü yumrukladı. Sağ ayağımla kornaya bastım ancak kimse sesimi duymadı. O sırada arabadaki bıçağa elimi atmaya çalıştım. Onu fark edince biri onu almaya çalışmak için kapıyı açtı. Ben de elimle bıçağı tutmaya çalıştım. Biri de parmağını gözümün içine soktu. Kırılan dişlerimden birini de yuttum. Bıçağı bırakmamaya çalıştım. Silahlı kişinin silahı düştü. Ben de o esnada arabanın kontağını çevirerek çalıştırdım ve kaçmaya başladım" diye konuştu.

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'AMBULANS GELİNCE BAYILMIŞIM'

1,5 kilometre gittikten sonra vatandaşlardan yardım istediğini söyleyen Ucan, "Yolda kornaya bastım ancak kimse durmadı. Bir motosikletli vardı ondan yardım istedim, bana yardım etti. 'Başım dönüyor polis çağırır mısınız?' dedim. Hemen polisi aradılar. Ben de öncesinde arkadaşlarıma telsizden söylemiştim. Onlar da sağ olsunlar hemen geldiler. Gözümü açtığımda hastanedeydim. 5 yerimde kırık var. İç kanamam var. Ayağa kalkınca da başım dönüyor. Bana bu olayı yaşatanlardan birinin 4 sabıkası, diğerinin ise 15 yıl aranması var. Ben bu kişilerden şikayetçiyim" dedi.

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Olayın yaşandığı anlar ise taksi içerisindeki araç kamerasına yansıdı. Taksici Ömer Ucan'ın Ş.Ö. ve A.Ö.'ye karşı kendisini korumaya çalıştığı, son olarak aracını sürerek kaçtığı görüntülere yansıdı.