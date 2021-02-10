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Gündem
AA - DHA
Haber Giriş: 10.02.2021 - 21:37 | Son Güncelleme:

Müşteri, döner işletmecisini bıçaklayarak öldürdü

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Müşteri, döner işletmecisini bıçaklayarak öldürdü
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, müşteri tarafından bıçaklanan döner dükkanı işletmecisi kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde döner dükkanı işleten Kader Balcı (39) ve döner almaya gelen Recep Özcan (36) arasında tartışma çıktı.

Özcan, üzerinde taşıdığı bıçakla iş yeri sahibi kadını yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Balcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Müşteri, döner işletmecisini bıçaklayarak öldürdü

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