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'Müstehcenlik' suçundan soruşturma! Bennu Gerede serbest bırakıldı

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#Bennu Gerede#Soruşturma#Sosyal Medya
Müstehcenlik suçundan soruşturma Bennu Gerede serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 10:57

Katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalar nedeniyle Bennu Gerede hakkında 'müstehcenlik' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Gerede, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programda boynunda taşıdığı ve "vibratör" olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ve yaptığı müstehcen açıklamalar sebebiyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Gerede, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

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#Bennu Gerede#Soruşturma#Sosyal Medya

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