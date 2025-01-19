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Müstehcenliğe tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#X#Azranur Ay Vandan#Pedram Behdar Vandan
Müstehcenliğe tutuklama
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 07:00

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden gelen bir ihbar üzerine harekete geçti.

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X platformunda yapılan incelemelerde, 5 suç kaydı bulunan Azranur Ay Vandan (22) ve 4 suç kaydı bulunan eşi Pedram Behdar Vandan’ın (25), OnlyFans isimli yasaklı platform aracılığıyla pornografik içerikler ürettikleri ve bu içerikleri para karşılığında paylaştıkları tespit edildi.

HASTANEDE YAKALANDI

Azranur Ay Vandan’ın, X platformunda yüz erkekle grup seks yapacağını duyurduğu ve bir internet sitesinde yayımlanan cinsel içerikli videolarının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, 16 Ocak günü saat 16.30’da Ataşehir’deki bir hastanede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, hakkında ‘müstehcenlik’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Azranur Ay Vandan tutuklanırken, eşi Pedram Behdar Vandan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#X#Azranur Ay Vandan#Pedram Behdar Vandan

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