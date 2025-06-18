Müstehcen yayın suçlamasıyla yargılanıyor! Ünlü isim savunma yaptı, 'Mizah amaçlıydı' dedi | Burak Özçivit'i örnek gösterdiler

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Fenomen Merve Taşkın 14 Şubat 2025 Sevgililer Günü’nde müstehcen görüntülerinin yer aldığı öne sürülen sosyal medya hesabından ‘’14 Şubat’ta yalnız olanlarla akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim, ücret 400 bin lira, konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz, güzelim, dışarıda benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin’’ şeklinde paylaşım yapmış, paylaşım gerekçesiyle Taşkın hakkında zincirleme şekilde ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanmıştı. Konuya ilişkin Taşkın’ın yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Merve Taşkın ve avukatı Feyza Altun hazır bulundu.

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‘’O GECE PAYLAŞTIĞIM TWEETTE YAZDIĞIM ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMEDİ’’

Duruşmada savunma yapan sanık Taşkın, Sevgililer Günü için yaptığı paylaşımın tamamen mizah amaçlı olduğunu belirterek, ‘’Ben o geceyi zaten nezarette geçirdim, o gece paylaştığım tweette yazdığım şekilde gerçekleşmedi. Hesaptan yapılan paylaşım bana aittir ancak başka bir hesaptan fotoğraflarım ve videolarım paylaşılmış. O hesap bana ait değildir, paylaşılan görüntüler ise 2-3 yıl önce özel olarak konuştuğum ve flört ettiğim kişilere özel olarak yolladığım görüntülerdir. Kimin ifşa ettiğini de bilmiyorum" şeklinde konuştu.

‘’BURAK ÖZÇİVİT DE ARAP ÜLKELERİNDE PARA KARŞILIĞINDA YEMEK YEMİŞTİR’’

Sanık avukatı Altun ise müvekkilinin bir kadın olduğunu ve söz konusu görüntülerin bir kadının kendisi tarafından açık şekilde yayınlanmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek, ‘’Para karşılığında yemek yemek suç değildir. Eğer para verip karşılığında yemek yemek suçsa, Burak Özçivit de Arap ülkelerinde para karşılığında yemek yemiştir, bazı ünlüler de. O zaman onlar da yargılanmalıdır. Müvekkil daha önce aynı suçtan beraat etmiştir, adli kontrol tedbirleri kaldırılarak yine beraatını talep ederiz’’ ifadelerini kullandı.

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ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Merve Taşkın’ın savunmasının alınmış olmasını da göz önüne alarak ‘konutu terk etmemek’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.