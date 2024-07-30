Müstehcen yayın operasyonunda 12 gözaltı

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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte müstehcen yayın yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 12 şüphelinin kimliği tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 15 telefon, 12 sim kart, 1 laptop, 1 tablet, 2 hafıza kartına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 6’sı savcılık tarafından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakim karşısına çıkan 5 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.