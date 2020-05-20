Müstehcen Ne Demek? Müstehcen Nedir? Müstehcen Tdk Kelime Anlamı

TDK açısından müstehcen kelimesi, ‘Edebe aykırı, açık saçık’ ifadesi üzerinden ele alınmaktadır. Daha çok cinsellikle ilgili olan konulara karşı söylenen bir sözcüktür.

Müstehcen Ne Demek?

Ahlaki açıdan kişiyi rahatsız edecek ve toplumda söylenmemesi gereken konular adına müstehcen denmektedir. Bu doğrultuda TDK açısından özel olan, açık açık ve edebe aykırı şeklinde ifade edilebilmektedir.

‘’Bu konu gerçekten çok müstehcen hemen kapatın.’’

Müstehcen Nedir?

Kökeni Arapçaya dayanan müstehcen kelimesi Türkçede yerleşik olarak değerlendirilmektedir. Anlamını tam olarak bilmeyen pek çok kişi ise müstehcen sözcüğünün ne anlama geldiği konusunda bir araştırma yapmaktadır. Özellikle cinsellik üzerinden ele alınmış konular için müstehcen kelimesi kullanılmaktadır.

Aynı zamanda edebe aykırı olan ve açık saçık dile getirilen özel konular adına da yine müstehcen kelimesi değerlendirilmektedir.

‘’Ortam içerisinde mutlaka müstehcen konulardan uzak durmanız gerekiyor.’’

Bu şekilde pek çok farklı cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda herhangi bir ortamda açık saçık ya da edebe aykırı bir özel konu ele alındığı zaman, bunun ortam içerisinde dile getirilmeyeceğine dair müstehcen kelimesinin kullanabilirsiniz. Diğer yandan yazılı kaynaklarda ya da edebi eserlerde karşılaştığınız zaman cümleleri daha iyi anlayabilirsiniz.