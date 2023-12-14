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Müstehcen içerikli video yayımlayan 6 kişiye gözaltı

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#İstanbul#Sosyal Medya#Müstehcenlik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 10:04

İstanbul'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaştıkları, canlı yayın yaptıkları ve pornografik diyalog içeren konuşmalar yaptıkları iddia edilen 5'i kadın 6 şüpheli, gözaltına alındı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri TikTok ve Twitter isimli sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan, başka hesaplar üzerinden pornografik içerikli videolar paylaştığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

Müstehcen içerikli video yayımlayan 6 kişiye gözaltı

Yapılan incelemede, canlı yayın sırasında müstehcen konuşmalar gerçekleştirdikleri de öğrenilen şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından adreslerine baskın yapıldı.

Müstehcen içerikli video yayımlayan 6 kişiye gözaltı

Şüpheliler K.B, E.B, K.D, Y.Ş, K.Y ve N.G isimli şüpheliler, yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Haklarında, TCK 226 (Müstehcenlik) suçundan işlem yapılan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi. 2'si ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin serbest bırakıldığı öğrenildi. 

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Müstehcen içerikli video yayımlayan 6 kişiye gözaltı

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#İstanbul#Sosyal Medya#Müstehcenlik

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