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Müstehcen içerik ve LGBT propagandası yapan 58 sanal medya hesabına erişim engeli

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#Müstehcen İçerik#LGBT Propaganda#Sanal Medya Hesapları
Müstehcen içerik ve LGBT propagandası yapan 58 sanal medya hesabına erişim engeli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 17:32

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, müstehcen içerik ve LGBT propagandası yaptığı belirlenen 58 sanal medya hesabına Bakırköy 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına bildirildi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı sanal medya hesapları üzerinden müstehcen içerik ve LGBT propagandası niteliğinde paylaşımlarda bulunan hesaplar üzerine soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen 58 sanal medya hesabı tespit edildi. Bakırköy 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği kararınca hesaplara erişim engeli kararı verildi. Alınan kararın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına bildirildiği öğrenildi.

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#Müstehcen İçerik#LGBT Propaganda#Sanal Medya Hesapları

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