Müstehcen çocuk görüntüsünden pos tefeciliğine kadar radara alındı: 24 ilde operasyon

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 212 şüpheli yakalandı.

24 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

127’si tutuklandı.

35’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 24 ilde düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin;

-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

-Pos tefeciliği yaptıkları,

-Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,

-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinin reklamını yaptıkları,

-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,

-Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşım yaptıkları,

-Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı ile TOKİ başvurusu” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine göz açtırmıyor; suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.