Müstehcen çocuk görüntüsünden pos tefeciliğine kadar radara alındı: 24 ilde operasyon

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 11:09

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 24 il merkezli “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 127'si tutuklandı.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 212 şüpheli yakalandı.

24 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

127’si tutuklandı.
35’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 24 ilde düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin;

-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,
-Pos tefeciliği yaptıkları,
-Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,
-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinin reklamını yaptıkları,
-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,
-Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşım yaptıkları,
-Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı ile TOKİ başvurusu” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine göz açtırmıyor; suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

