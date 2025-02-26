Müstehcen animasyon izleten öğretmene 21 yıl istendi

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İstanbul Pendik’te, iddiaya göre, bir okulda İngilizce öğretmeni olan A.K. (38), ilkokul 2’nci sınıf öğrencilerine, ders sırasında, içinde öpüşme sahneleri, yarı çıplak figürler bulunan animasyon film izletti. Çocukların bu durumu evde ailelerine anlatmalarının ardından aileler öğretmen A.K.’den şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine idari soruşturma da geçiren öğretmenin yeri değiştirilerek başka bir okula gönderildi.

NE İZLEDİKLERİNİ ANLATTILAR

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, mağdur olan 20 çocuğun ifadesine de yer verildi. Mağdur çocuklar ifadelerinde, Pendik’teki bir okulda, 1 Aralık 2023’te, 2’nci sınıfta iken İngilizce derslerine giren öğretmenleri A.K.’nin, ders sırasında kendilerine animasyon film izlettiğini anlattı. Bu filmlerde öpüşme sahneleri, yarı çıplak figürler ve insanlar bulunduğunu, figürlerin özel bölgelerine bir şeyler soktuklarını, öpüştüklerini, bu tarz görüntülerin kendilerine izletildiğini söyledi.

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SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Şüpheli öğretmen A.K. ise iddianamede yer alan ifadesinde suçlamayı kabul etmedi. Mağdurların sınıf öğretmeni olan kadın öğretmenin, kendisine kız arkadaşı olup olmadığını sorduğunu, kendisinin de kız arkadaşının olduğunu söylemesi üzerine kadın öğretmenin kendisine husumet beslediğini, öğrencileri kendisi aleyhine beyanda bulunmaya yönlendirdiğini öne sürdü.

İKİ SUÇTAN CEZA TALEP EDİLDİ

İddianamede, 15 yaşından küçük olan mağdurların birbirleriyle uyumlu beyanları, şüphelinin başka bir okula gönderilmiş olması dikkate alındığında, suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği belirtildi. İngilizce derslerinde cinsel içerikli görüntüler izlettiği, eyleminin ’müstehcenlik’ ile ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçunu oluşturduğu ifade edildi. ‘Çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik’ ve ‘12 yaşından küçük mağdurların istismarı’ suçlarından toplamda 21 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.