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‘Müstakil terör büroları’ kuruluyor

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#Akın Gürlek#Terör Suçları Soruşturma Büroları#Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
‘Müstakil terör büroları’ kuruluyor
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 07:00

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla, 81 ildeki Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde sadece terör suçlarına bakacak müstakil ‘Terör Suçları Soruşturma Büroları’ kurulacak. Terör savcılarına başka görev verilmeyecek.

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Adalet Bakanlığı, terör soruşturmalarında uzmanlaşma ve koordinasyonu artıracak yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla hazırlanan, Bakan Yardımcısı Can Tuncay’ın imzasını taşıyan ve 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen yazıyla, il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde yalnızca terör suçlarına bakacak müstakil “Terör Suçları Soruşturma Büroları” kurulması istendi. Yeni düzenlemeye göre, bu bürolarda görev yapacak Cumhuriyet savcılarına terör suçları dışında nöbet, duruşma savcılığı veya başka görev verilmeyecek. Terör soruşturmalarının tamamı uzmanlaşmış bu bürolarca yürütülecek, ilçe başsavcılıkları ise sadece zorunlu hallerde il başsavcılığının talimatıyla işlem yapabilecek.

AYLIK İSTATİSTİKLER TEK MERKEZDE

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Uygulamayla ayrıca Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı koordinasyonunda her ay emniyet ve jandarmanın terör birimleriyle değerlendirme toplantıları yapılacak. Türkiye genelindeki terör soruşturmalarına ilişkin aylık istatistikler de tek merkezde toplanarak güvenlik birimleriyle paylaşılacak. Düzenlemeyle terör soruşturmalarının daha hızlı, etkin ve ülke genelinde uygulama birliği içinde yürütülmesi hedefleniyor.

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#Akın Gürlek#Terör Suçları Soruşturma Büroları#Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

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