Mustafa’yı dövüp dağlık alana atmışlar

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Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç yoğun bakıma alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

‘EŞYALARINI ALMAMIŞLAR’

Baba Murat Ergün, “Akşam oğlumla konuştuk, 1 saat sonra geleceğini söyledi. Saat 20.00’den sonra ulaşamadık, ardından karakola gittik. Arkadaşları darp edilmiş halde bulmuş. Biz de olay yerine gittik. Düşmanı yoktu, neden olduğunu bilmiyorum. 100 bin liralık telefonunu, gözlüğünü almamışlar. Muhakkak birileriyle uğraştı, dövüp oraya attılar” dedi.