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Mustafa’yı dövüp dağlık alana atmışlar

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#Aksaray#Mustafa Ergün#Kayıp
Mustafa’yı dövüp dağlık alana atmışlar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 07:00

Aksaray’da önceki gün saat 19.00 sıralarında Mustafa Ergün (24), babası Murat Ergün’le telefonda görüşerek eve geleceğini söyledi. Bir saat geçmesine rağmen eve gelmeyen Mustafa Ergün’e telefonla da ulaşamayan babası, polise kayıp ihbarında bulunup durumu arkadaşlarına bildirdi. Mustafa, kayboluşundan yaklaşık 17 saat sonra arkadaşları tarafından dağlık alanda darp edilmiş ve bilinci kapalı halde bulundu.

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Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç yoğun bakıma alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

‘EŞYALARINI ALMAMIŞLAR’

Baba Murat Ergün, “Akşam oğlumla konuştuk, 1 saat sonra geleceğini söyledi. Saat 20.00’den sonra ulaşamadık, ardından karakola gittik. Arkadaşları darp edilmiş halde bulmuş. Biz de olay yerine gittik. Düşmanı yoktu, neden olduğunu bilmiyorum. 100 bin liralık telefonunu, gözlüğünü almamışlar. Muhakkak birileriyle uğraştı, dövüp oraya attılar” dedi.

 

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#Aksaray#Mustafa Ergün#Kayıp

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