Mustafa’nın zaferi

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Hatay kent merkezindeki Odabaşı Mahallesi’nde çökmüş bir apartmanın önünde başını öne eğmiş, yorgun ve üzgün biri oturuyordu. Belli ki enkazda yakınları, sevdikleri vardı. Yaklaşıp halini hatırını sordum. Yeğeni Mustafa’nın kurtarılmasını bekliyormuş.

İki kere ameliyat olan Mustafa’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KOLONA SIKIŞTI

Mustafa Temel 13 yaşında. İki kardeşi daha var. O en büyükleri. Babası polis memuru. Deprem onları da uykuda yakaladı. 10 katlı apartmanları olduğu yere çöktü. Evleri birinci kattaydı. Mustafa yatağı ve battaniyesiyle birlikte yere düşmüştü. Bu onun ilk şansıydı. Ağır bir darbeden böylece korunmuştu. Mustafa’nın ayağı kolonun altında kalmıştı.

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Musa KESLER HATAY’DAN BİLDİRİYOR

‘NE ZAMAN BİTECEK’

İstanbul İtfaiyesi’nin en tecrübeli ekiplerinden biri oradaydı. İğneyle kuyu kazar gibi Mustafa’yı sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışıyorlardı. Mustafa’ya serum takıldı. Kendinde ve her şeyin farkındaydı. Mustafa sürekli “Ne zaman bitecek ağabey?” diye soruyordu. Bazen de itfaiyecilerle şakalaşıyordu.

Osmaniye’den gelen amcası, İstanbul’dan gelen dayısı ve birçok yakını dışarıdaydı. Ben 12 saatik bu çalışma ve bekleyişin son 5 saatine şahit oldum.41 saat sonra Mustafa alkışlar arasında enkazdan çıkarıldı.

Ailesi sevinçten ağlıyordu. Mustafa’yı sedyede gördüm. Yüzü gözü toz içindeydi. “Sakın sol bacağıma dokunmayın” diye uyarıyordu...

HATAY HAVA DURUMU

EN DÜŞÜK -4 EN YÜKSEK 9: YAĞIŞ YOK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Hatay’da hava durumu: “Cumaya kadar yağış yok. Yarın en düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklık 9 derece.”

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Muhammed Ahmed’in enkazdan çıktığındaki gülümsemesi yürekleri ısıttı./Kurtarılıp kucağa alınan Serap Ela’nın ilk sözü “Ben çok ağırım” oldu.

MUHAMMED VE SERAP ELA KURTARILDI: ARTIK AĞLAMAK YOK

Büyük bir felakete neden olan çifte depremde Hatay Antakya’da enkaz altında kalan küçük Muhammed Ahmed önceki gece kurtarıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Görüntüde kurtarma ekibi, çok susayan Muhammed Ahmed’e pet şişe kapağıyla su verirken, “Az kaldı Muhammed’ diyerek umut ve cesaret verdi.

‘BEN ÇOK AĞIRIM AMA’

İBB ekipleri, dün sabah da Hatay Merkez Atatürk Caddesi’ndeki enkazdan 5 yaşındaki Serap Ela’yı sağ çıkarttı. Küçük Serap’ın kendisini çıkaran kurtarma görevlisine “Ben çok ağırım ama” sözleri kurtarma ekibindekileri güldürdü ve mutlu etti.(Çetin AYDIN)

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52 saat sonra kurtarılan 8 yaşındaki Yiğit, enkazdan çıkarken el salladı.



Murat ŞAKA HATAY’DAN BİLDİRİYOR





Hatay’da enkazdan yaralı olarak kurtarılan bir kişi, ekipler tarafından ambulansa götürüldü.



UMUT VEREN MUCİZELER

Büyük felakete neden olan çifte depremin ardından zamanla yarış devam ederken mucize kurtuluş haberleri de peş peşe geliyor. Hatay’da bulunan Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, 5 yaşındaki Mehmet’i enkazdan çıkarmayı başardı. Mehmet’in anne ve babasının ise hayata tutunamadığı belirtildi.

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İBB ekipleri ise 48 saat sonra 5 yaşındaki Yasemin’i sağ olarak enkazdan çıkardı. Arama kurtarma ekipleri Hatay Hassa’da bir kız bebeği canlı olarak enkazdan çıkarırken, başka bir kurtarma çalışmasında da bir çocuk elinden bırakmadığı muhabbet kuşu ile enkazdan sağ olarak çıkarıldı. (Emin Mert KIRARSLAN)





PİST ONARIMINA BAŞLANDI

Depremin ardından pisti hasar gördüğü için uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı’nın yeniden uçuşlara açılması için çalışmalar başladı. Çalışmalar kapsamında havalimanının bakım ve onarımını İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üstlendi.

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Deprem sonrası pistte yarıklar oluşmuştu.

Önceki gün bölgeye ekip ve ekipmanlar gönderen havalimanı işletmecisi İGA pist onarım çalışmalarına başladı.

AYŞE BEBEK KURTARILDI

Hatay’da yıkılan binanın enkazında çalışmalarını sürdüren Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekipleri, 4 aylık Ayşe bebeği 58 saat sonra sağ çıkardı. Kolunda kanama olduğu görülen Ayşe bebek, hastaneye kaldırılırken, ailesini arama çalışmaları sürdürülüyor.