Mustafa yeniden serbest

AYDIN Koçarlı’da Necla Aydoğdu (32) ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde memur Mustafa Aydoğdu (35) 26 Haziran 2022’de evlendi. 31 Ağustos 2022’de 21.30 sıralarında, Necla ile Mustafa Aydoğdu tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada Mustafa Aydoğdu, eşinin boğazını bıçakla keserek katletti. Suçunu itiraf edip tutuklanan Mustafa Aydoğdu, eşini neden öldürdüğünü söylemedi.

‘NE OLDUYSA O ANDA OLDU’

Aydın 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Aydoğdu, duruşmada, “29 Ağustos’ta Ankara’ya gittim. Amacım aşının şeytani düzenin bir parçası olduğunu külliyedeki yetkililere söylemekti. Eşim de aşı yaptırarak şeytani düzenin bir parçası olmuştu. Bana, ‘Sen külliyeye provokatörlük yapmaya mı gittin’ dedi. Ne olduysa o anda oldu. Bıçakla saldırdım. Amacım öldürmek değil davamı ispatlamaktı” dedi. Mahkeme heyeti, Musafa Aydoğdu’nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi. 25 Şubat’ta görülen karar duruşmasında istenen raporun geldiği, sanığın ‘akıl sağlığının yerinde olmadığı’ bildirildi. Heyet, sanığın ‘eşi kasten öldürme’ suçunu işlediğini sabit buldu. Ancak TCK’nin 32. maddesi gereğince, ceza sorumluluğunun ortadan kalkmasına ve cezalandırılmamasına karar verildi.

Heyet, Aydoğdu’nun yüksek güvenlikli hastanede tedavi olmasına karar verdi. İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Aydoğdu, 7 ay 15 gün sonra, 10 Ekim’de tahliye edildi. Karara itiraz eden Necla Aydoğdu’nun ailesi, Mustafa Aydoğdu’nun yeniden hastanede tedavi görmesini talep etti. İtirazın ardından tahliye kararı kaldırıldı. Evinde gözaltına alınan Mustafa Aydoğdu işlemlerinin ardından yüksek güvenlikli hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 1.5 aydır Kocaeli’nde tedavi gördüğü öğrenilen Mustafa Aydoğdu’nun, yeniden serbest bırakıldığı öğrenildi.