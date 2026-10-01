Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışı yasağı

İHA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 04:55
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'fon soruşturması' kapsamında bugün ifadesi alınan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yalnızca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
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Edinilen bilgilere göre, fon soruşturması kapsamında bugün ifadesi alınan Mustafa Yazıcı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Yazıcı hakkında uygulanan tedbirin yalnızca yurt dışına çıkış yasağı olduğu belirtildi.