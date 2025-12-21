Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e yerli ve milli savunma sanayi eleştirisi: Füzelerimizle balıkları değil düşmanlarımızı korkutuyoruz

Haberin Devamı

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın TBMM'deki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bütçe Kanun Tekliflerinin tümü üzerine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Gazi Meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Bütçe sürecinde özveriyle çalışan bakanlarımıza, bürokratlarımıza, katkı sunan tüm milletvekillerimize ve Meclis’teki emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bütçemizin şimdiden ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"BU ÜLKE BOŞ LAFLARLA DEĞİL, CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİNDE ESER SİYASETİYLE YÖNETİLİYOR"

Maalesef her bütçe görüşmesinde muhalefet vekillerinden aynı cümleleri dinlemek zorunda kaldık. Her seferinde “Bu sizin son bütçeniz, bu sizin veda bütçeniz”, “Haydi size güle güle” naraları attılar. Tarihler verdiler, takvimler belirlediler, kehanetlerde bulundular. Ama netice değişmedi. Hamdolsun, daha önce 23 defa olduğu gibi, 24’üncü bütçeyi Gazi Meclisimize sunmak da yine bizlere nasip oldu. Peki bu tablo neden değişmedi biliyor musunuz? Çünkü bu ülke, boş laflarla, hamasetle, hesapsız kitapsız bol keseden atarak değil, Cumhur İttifakı’nın daha da güçlendirdiği siyasi istikrar ortamında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde icraat ve eser siyasetiyle yönetiliyor.

"DÜNYANIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK PETROL-DOĞALGAZ ARAMA VE ÜRETİM FİLOSUNU SIFIRDAN İNŞA EDEN BİZİZ"

Bakınız ben bu kürsüden gururla sorabiliyorum; Uzayda rekabet 1950’li yıllarda başladı.Ama Türkiye Uzay Ajansı’nı kurarak, ülkemizi uzay rekabetine dahil eden kim? Biziz. Hızlı trenler 1960’larda kullanılmaya başlandı. Ama hızlı treni milletimizin hizmetine ilk defa sunan kim? Biziz. Nükleer reaktörler 1940’larda tasarlanmaya başladı. Ama kendi özgün modüler reaktörünü tasarlamak için kolları ilk sıvayan kim? Biziz. Bakınız burası çok acı ve çarpıcı. Modern tüfekler 1800’lü yıllardan beri kullanılıyor. Ama yerli, milli ve özgün bir piyade tüfeği üretip askerimize ilk defa teslim eden kim? Biziz. Günde 3 milyona yakın muayene, 18 binden fazla ameliyat gerçekleştirebilen dünyanın parmakla gösterdiği sağlık sistemini kuran kim? Biziz. Dünyanın dördüncü büyük petrol-doğalgaz arama ve üretim filosunu sıfırdan inşa eden kim? Biziz. 179 yeni Organize Sanayi Bölgesi kuran, OSB’lerdeki fabrika sayısını 5 buçuk kat, istihdamı ise 7 buçuk kat artıran kim? Biziz. “İtalya’dan getiriyorsunuz, bunlar maket” diyenlere aldırış etmeden Bursamızda üretilen 75 bin Togg’u yollara çıkaran kim? Biziz.

"HİÇ DURMADAN KOŞMAYA, YORULMAYA, GAYRET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

TCG Anadolu’yu Mavi Vatan’ın sularında yüzdüren de, Kızılelma’yı, Kaan’ı gök yüzünün hakimi kılmak için tüm takozları ortadan kaldıran da kim? Biziz. Özgür bey duymasın ama TAYFUN’la, SOM’la, Gökdoğan ve MAM füzelerimizle, balıkları değil düşmanlarımızı korkutan kim? Biziz. "Bu enkazın altında kalırsınız” dedikleri 6 Şubat depremlerinden sadece 15 gün sonra temel atmaya başlayıp, Milletimizle el ele vererek 450 bin konutla şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıran kim? Biziz. Bunun gibi nice başarı, milletimizden aldığımız emanete sahip çıkan iradenin eseridir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizle yan yana, hiç durmadan koşmaya, yorulmaya, gayret etmeye devam edeceğiz.

"BİRİLERİ GİBİ MİLLETİN KÜRSÜSÜNÜ VAAT CAMBAZLIĞI İÇİN ASLA KULLANMADIK"

Tüm dünyayı etkileyen küresel krizler bir yana, tarihimizin en büyük doğal felaketlerine karşı canhıraş bir mücadele verdik. Bunları yaparken; sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermedik, ama popülizme de yenilmedik. Birileri gibi milletin kürsüsünü vaat cambazlığı için asla kullanmadık. Biliyorsunuz bu kürsüde sayın Özgür Özel, “CHP iktidarında mazot 33 lira olacak” dedi. Neyse ki, milletimiz Özgür Bey’in sicilini iyi biliyor. CHP’li belediyelerin yönettiği şehirlerde yaşayan çiftçiler hala Özgür Bey’in vaad ettiği bedava traktörleri bekliyor, “nerede bizim traktörümüz?” diye soruyor. Kendisi de halefi gibi hesap yapmayı çok sever. Ama belli ki o bedava dağıtmaya söz verdiği traktörlerin kaynağını bulamamış.

"İBB’DE TESPİT EDİLEN KAMU ZARARI 161 MİLYAR LİRA"

O kaynağı nerede bulacağını bir hesapla ben kendisine göstereyim, belki bana teşekkür eder. Biliyorsunuz; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, tarihin en büyük yolsuzluk soruşturması yürütülüyor. İBB’de tespit edilen kamu zararı ne kadar biliyor musunuz? Adli makamların şu ana kadar tespit ettiği tutar 161 milyar lira. Üstelik buna; rantlar, rüşvetler, komisyon ve irtikaplar dahil değil. Özgür bey, partisindeki bu rüşvet çarkını durdurabilseydi, işte bu parayla, çiftçilere sözünü tutabilir, 134 bin çiftçiye bedava traktör dağıtabilirdi. Bağırmayın bağırmayın, hesap ortada. Tabi Sayın Özel’in vaatleri 1001 gece masallarını aratmıyor.

"ÖZGÜR ÖZEL VE ARKADAŞLARININ VERDİĞİ GÖRÜNTÜLERDEN TÜM TÜRKİYE UTANDI"

Geçtiğimiz yıl rakıyla ilgili de büyük bir vaatte bulunmuştu. Açık söyleyeyim o zaman Özgür Bey’in niyetini hiçbirimiz anlamadık. Meğer onun da bir çılgın projesi varmış. Meğer Mezar başındaki anma programı için rakının derdine düşmüş. Tarihçi Murat Bardakçı’nın “bana Ayyaşlar Bayramını hatırlattı” dediği, Özgür Özel ve arkadaşlarının verdiği görüntülerden kendileri değil ama emin olun tüm Türkiye utandı. Hadi diriden utanmıyorsunuz; yahu ölüye de mi hiç saygınız yok? Bir mezarın başında, kocaman “ruhuna fatiha” yazısının önünde kadeh tokuşturulmayacağını bilmiyor musunuz? Bu milletin değerlerine bu kadar mı yabancısınız? O hayran olduğunuz Antonio Costa var ya, emin olun ona sorsanız, bir Portekizli olarak o bile böyle bir saygısızlığı ayıplardı. Gerçi pardon, onunla görüşemediniz. Ama sokaktan herhangi birini çevirip sorsanız sizi zaten uyarırdı. Ayıptır. Utanın biraz.

"HİBRİT ROKET MOTORUNUN YÖRÜNGESEL ATEŞLEMESİNİ BAŞARABİLEN DÜNYADAKİ İLK ÜLKE TÜRKİYE OLDU"

Elbette biz enerjimizi muhalefetin zırvaları için değil, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmak için harcıyoruz. Bakınız, ülkemiz daha 2 hafta önce uzay çalışmaları açısından son derece kritik bir başarı elde etti. Medar-ı iftiharımız olan BAYKAR’ın kardeş şirketi Fergani, geliştirdiği yörünge transfer aracının hibrit roket motorunu uzayda ateşlemeyi başardı. Bu ne demek, biliyor musunuz? Hibrit roket motorunun yörüngesel ateşlemesini başarabilen dünyadaki ilk ülke, Türkiye oldu. Ülkemiz, geliştirdiği daha maliyet etkin ve daha güvenli bu sistemle uzay yarışında artık rakiplerinden bir adım önde. Bu operasyonda kullanılan itki sistemleri yerli ve milli olarak Delta V tarafından geliştirildi. Bakınız ben size o itki sisteminde kullanılan hibrit yakıtı getirdim. Elimde gördüğünüz şu yakıtla, 90 kilo ağırlığındaki faydalı yükü, yer yüzünden kilometrelerce irtifaya, Uzayda alçak yörüngede ateşlerseniz bin kilometrenin ötesine çıkarabilirsiniz. İşte bizim yüksek teknoloji anlayışımızın, küresel rekabetçiliğimizin bir ürünü. Tabi CHP’deki arkadaşlar, sayın Engin Altay’ı ayrı tutuyorum, bu uzay işlerinden anlamazlar. Ama merak etmeyin, CHP’nin teknoloji anlayışını gösteren bir ürünü de bugün yanımda getirdim. Görmek ister misiniz?

"BİR BELEDİYE BAŞKANI MÜTEAHHİTLERLE NİYE OTELLERDE TOPLANTI YAPAR?"

İşte bu da CHP’nin teknolojideki rekabetçilik anlayışının ürünü. Bant deyip geçmeyin, Ar-ge’sini, ür-ge’sini bizzat CHP’nin yaptğı bu ürün; her türlü yolsuzluğun, kirli ilişkinin, gömleğinize dökülen çorba görüntülerinin kaydedilmesinin önüne geçiyor. Cumhuriyeti kurduğunu iddia eden partinin bir asır sonra, ülkemize hediyesi bu… İşte bizim uzayda rekabet için geliştirdiğimiz ürün, İşte CHP’nin adaletten kaçmak için geliştirdiği ürün… Fark ortada değil mi? Evet, maalesef trajikomik bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir belediye başkanı, sahibi olduğu şirketin genel müdürünü ve belediye bürokratlarını yanına alıp müteahhitlerle niye otellerde toplantı yapar? Bir değil iki değil, defalarca aynı isimlerle otellerde neden buluşur? Gizli odalar tutuluyor, kameralar bantlanıyor, bavullarla jammer’lar taşınıyor. “Bu nasıl iş?” diye sorunca da “güvenlik için” diyorlar. Bir şehrin belediye başkanı çıkıyor, müteahhitlerle otel köşelerinde buluşuyor. Sonra da bu toplantının, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olduğuna inanmamızı bekliyor. Siz herkesi kör, alemi sersem mi sanıyorsunuz? Kameraları karartabilirsiniz, ama feraset sahibi milletimizin gözüne asla perde çekemezsiniz.

"YAKLAŞIK 70 BİN GENÇ ÇİFTİMİZ HÜKÜMETİMİZİN BAŞLATTIĞI EVLİLİK KREDİSİ DESTEĞİNDEN İSTİFADE EDECEK"

2026 yılı bütçesi; gençlerimizden ev hanımlarına, çiftçilerimizden esnafımıza, engellilerden girişimcilere kadar toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, yarının tam bağımsız güçlü Türkiye’sine bir adım daha yaklaştığımız bir bütçedir. 2026 yılı bütçesi sayesinde; 1 milyon gencimiz devletimizin yurtlarında barınacak, 2,3 trilyon lira sosyal yardımlar için kullanılacak. Tam 106 bin hekim adayı, cebinden bir kuruş çıkmadan, devlet üniversitelerinde tıp eğitimi almaya devam edecek. Yaklaşık 100 bin bilim insanı ve akademisyen yapacağı çalışmalar için desteklenecek. Yaklaşık 70 bin genç çiftimiz hükümetimizin başlattığı evlilik kredisi desteğinden istifade edecek. Burada yüzlerce, binlerce maddeyi saymak isterdim ancak, ne yazık ki süre el vermiyor. İşte bu icraatların devamı için ben bu bütçeye EVET oyu vereceğim. Hakkaniyet sahibi tüm milletvekillerimizin de bu bütçeye evet oyu vereceğine inanıyor.

Bu vesileyle sözlerime son verirken, bütçe görüşmelerine mesai harcayan, emek veren her bir arkadaşımıza şükranlarımı sunuyor, bütçemizin şimdiden vatanımız ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.