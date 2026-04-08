Mustafa Varank’tan Görkem Sevindik'e destek: Vicdani ve yürekli bir tutum

Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 17:50

Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’tan Eşref Rüya dizisinde Kadir Baba’yı oynayan Görkem Sevindik’e güçlü bir destek geldi. Komisyon Başkanı Varank, Sevindik’in Filistin meselesinde vicdani ve yürekli bir tutun sergilediğini vurgulayarak “Bu durumun benzer güçlü seslerin yükselmesine vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Kanal D’de yayınlanan fenomen dizi Eşref Rüya’da “Kadir Baba” karakterine hayat veren Sevindik, Filistin’de devam eden zulmü bir mesajla yeniden dünya gündemine taşıdı. Sevindik, İsrail Meclisi’nin cezaevlerindeki Filistinlilere idam yolunu açan yasasını eleştirerek “İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? Lütfen susmayalım. Her yerde zulme karşıyım.” mesajı verdi.

"KADİR BABA OLAMAYACAKSIN"

Sevindik’in paylaşımı, sadece Türkiye’de değil Eşref Rüya’nın izlendiği İsrail’de de büyük dikkat çekti. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, videolu bir mesaj ile Sevindik’e yanıt verdi. İsrailli Bakan Gvir, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman ‘Kadir Baba’ olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli." sözleriyle Sevindik’i tehdit etti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA

Bunun üzerine İsrailli pek çok hesap, Sevindik’e yönelik hakaretamiz ifadeler kullandı. Türkiye’den ise Sevindik’e güçlü bir destek yağmuru başladı. Türk siyasetçiler de bu gerilime kayıtsız kalmayarak Sevindik’in yanında yer aldı.

SONUNA KADAR YANINDAYIZ

Bunlardan biri de etkin sosyal medya kullanımıyla bilinen Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Varank oldu. Bir paylaşım ile tartışmaya katılan Komisyon Başkanı Varank, “Siyonist zihniyetin özellikle sinema dünyasındaki küresel hegemonyasına karşı vicdani ve yürekli tutum sergileyen sanatçımızın sonuna kadar yanındayız. Bu durumun benzer güçlü seslerin yükselmesine vesile olmasını diliyorum.” değerlendirmesini yaptı.

