Mustafa Varank’tan Almanya’da ramazan buluşması

Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) tarafından ramazanda düzenlenen toplantılara katılan Varank, ilk olarak UİD Ravensburg Ofisi Teşkilatı, sivil toplum kuruluşları ve işinsanları ile toplantı yaptı. Ardından Ravensburg’da iftar programına, DİTİB Esslingen Camisi’nde de sahur programına katıldı. Varank, yurtdışında yaşayan Türklerin dünyada etki oluşturabilen, Türk bayrağının önemini dünyaya gösterebilen bir diaspora haline geldiğini ifade ederek, “Bizden daha az nüfusa sahip milletlerin demokrasi mücadelesinde farklı noktalarda olarak etkiler oluşturabiliyor. Alman siyasetinde daha görünür olmamız, Türk soydaşlarımız için de Türkiye için de önemli bir husustur” dedi.

Varank, programının ikinci gününde de UID Württemberg Bölgesi Teşkilatı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işinsanları kanat önderleri, akademisyenler ve mühendisler ile iftarda bir araya geldi. Toplantıya teknoloji geliştiren dünya devi ünlü şirketlerin Türk Ar-Ge mühendisleri, üretim mühendisleri ve teknisyenleri de katıldı. Mustafa Varank programında, geçen yıl Almanya’da satışa sunulan Türkiye’nin doğuştan elektrikli otomobili Togg’un direksiyonuna geçti.