Mustafa Varank, Yeniköy termik santrali maden sahasındaki zeytin ağaçlarının taşınması sürecini yerinde inceledi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, beraberindeki heyetle bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Muğla’ya geldi. Ziyaretlerine Milas'ın Karadam Mahallesi’nden başlayan Varank, bir eve konuk oldu. Aile fertleriyle sohbet eden Mustafa Varank, vatandaşların taleplerini dinleyerek bölgedeki süreç hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Ardından Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali maden sahasına geçen Varank ve beraberindekilerle yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Temmuz ayında TBMM’de kabul edilen yasal düzenleme doğrultusunda maden sahalarında gerçekleştirilen faaliyetleri yerinde inceleyen Mustafa Varank, taşınan zeytin ağaçlarının durumu ve rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin yetkililerden teknik bilgi aldı. Varank’a AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, EÜAŞ Genel Müdürü Zafer Benli, Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali yöneticileri eşlik etti.

'TAŞINAN HER BİR AĞAÇ İÇİN DE YENİ BİR ZEYTİN FİDANI DİKİLDİ'

Alanda yaptığı inceleme sonrası açıklama yapan Varank, "Temmuz ayında çok ciddi tartışmalar yapılmıştı. Maalesef üzülerek söylemek zorundayım ki muhalefetin yanlış yönlendirilmesiyle kamuoyunda farklı bir hassasiyet oluşturulmaya çalışılmıştı. Ama biz o zaman da altını çizdiğimiz şekilde; o kanun tasarısı sadece bu bölgede, sadece etrafında kömür madenlerinin olduğu bölgede o kömür madenlerinin çıkarılıp santrallerin işlemeye devam etmesi için zeytinlerin taşınmasıyla ilgili bir çalışmaydı. Türkiye'nin başka hiçbir bölgesindeki zeytinleri ilgilendirmeyen bir kanun çalışmasıydı. Bugün de buraya arkadaşlarımızın aslında 2014-2017 yıllarında yapılan kamulaştırmalardan kalan, altında kömür bulunan ve bu kanun çıktıktan sonra taşınan zeytinleri incelemek için geldik. Arkamızdaki zeytin ağaçları bu kanun çıktıktan sonra, 2014-2017 yılında kamulaştırılan yerlerden buraya taşınan zeytin ağaçları. Eylül ayında taşındılar. Bu ağaçlar taşınırken zeytin konusunda uzman bilim insanlarının oluşturulduğu bir heyetle beraber, onların gözetiminde bu taşıma yapıldı. Gördüğünüz gibi arkamızda zeytin ağaçları yerleştirildiler. Bir kısmının tamamen budanması, bir kısmının yüzde 50 budanması gerekiyordu ama bilim heyetinin huzurunda ve onların denetiminde bu zeytin ağaçları buraya yerleştirildi. Burada sanırım 159 ağaç var. Bu ağaçlardan arasında tutmayan sadece bir zeytin ağacı olduğunu ifade ettiler. Biz o kanun çalışmasında zeytin varlığını korumaya devam ettirebilmemiz için bir hususun daha altını çizmiştik; taşınan her bir ağaç için de yeni bir zeytin fidanı dikilecekti. İşte bu 159 ağaç için de 159 yeni fidan da bu bölgeye yerleştirildi" diye konuştu.

'YERLİ KAYNAKLARIN KULLANILMASININ ÖNEMİNİ GÖRÜYORUZ'

Mustafa Varank, şöyle devam etti:

"Türkiye çok önemli bir ülke; endüstrisiyle, turizmiyle, enerji ihtiyacının çok yüksek olduğu bir ülke. İşte etrafımızdaki savaşları da dikkate aldığımızda yerli kaynakların kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görebiliyoruz. Dolayısıyla yerli kaynaklarımızı kullanmak suretiyle tabii ki elektrik santrallerimizi, baz yük santrallerimizi çalıştırmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken de zeytin varlığımızın korunabildiğini aslında arkadaşlarımız buradaki yaptıkları çalışmalarla gösteriyorlar. Türkiye'nin daha da ileri gitmesi için, daha müreffeh bir ülke olması için ihtiyaçlarını karşılamak için bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz ama bunu yaparken de ekolojik dengeyi sonuna kadar korumak için de mücadele edeceğiz. İşte bunun mücadelesini arkamızda görüyorsunuz. Biraz önce buradaki köydeki ziyaret etmeye söz verdiğimiz vatandaşlarımızı da ziyaret ettik, onlarla da bir araya geldik. Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili herhangi bir sıkıntı olursa, eksik bıraktığımız bir husus olursa bunlarla ilgili de yapacağımızı, gerekli düzeltmeleri yapabileceğimizi ifade ettik. İnşallah buradaki çalışma örnek bir çalışma olacak. Gerek buradaki kömürü çıkarmaya devam edeceğiz gerekse de bu zeytinler taşınarak buradaki köylülerimizin bunlardan istifade etmesine müsaade etmiş olacağız. Ben burada emeği geçen, bu gayreti gösteren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

'UYGULAMALARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Yapılan uygulamaların takipçisi olacaklarını ifade eden Varank, “Biz bu kanunda özellikle şunu da yapmaya gayret ettik. Çiftçilerimizin en büyük sıkıntısı, 'Benim zeytin ağacım ne olacak'. Tabii ki kamulaştırma yaptığınızda bunun parasını ödüyorsunuz ama 'Ben bu zeytin ağaçlarından istifade etmeye devam etmek istiyorum' demişlerdi. İşte biz bu kanunla aslında şunu getirdik; o zeytin ağaçları taşınacaklar, yanına birer tane ilave zeytin ağacı dikilecek ve o zeytin ağaçları o vatandaşların olmaya devam edecekler. Yeni yerlerinde de o çiftçilerimiz, köylülerimiz o ağaçların ürününü almaya devam edecekler. Onların uygulamasının da burada takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

