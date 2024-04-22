Mustafa Varank: Milletin nazarında İstiklal Marşı'na, Türk bayrağına saygı duymayanın hiçbir itibarı olmaz

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Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İnegöl Belediyesi Nöbetçi Kitaphane’nin açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine değinen Mustafa Varank, “31 Mart seçimlerini geride bıraktık. Milletimiz takdirini, bazı şehirlerde bazı ilçelerde bizden yana, bazı ilçelerimizde de bazı şehirlerimizde de farklı adaylardan yana kulandı. Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. Eğer biz bu seçimde, istediğimiz başarıyı gösteremediysek, burada hatayı da kusuru da eksiği de kendimizde arayacağız. Nereleri eksik bıraktık, nerelerde vatandaşlarımızı yeterince bilgilendiremedik, nerelerde vatandaşımızın gönlüne giremedik, bunların muhasebesini tek tek yapacağız. Vatandaşımızı bize verdiği bu mesajı değerlendirerek, önümüzdeki dönemde hem hizmetlerimize devam edeceğiz, ama aynı zamanda vatandaşımızın gönlündeki yerimizi tekrar sağlamlaştırmak için de gayret göstereceğiz” dedi.

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‘İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRDİĞİMİZ ÜLKELERE İHRACAT ARTTI’

Varank, MODEF İnegöl Mobilya Fuarı’nın açılışına da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak gezisine değinen Mustafa Varank, “İşte bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Irak'a bir gezi düzenliyor. Uzun yıllar sonra ilk defa bir gezi düzenliyoruz. Baktığımızda, mobilya ihracatında Türkiye'nin bir numaralı ihracat rotası neresi, Irak. Listeye bakıyorsunuz, son dönemde, 22 yıllık neresi ile ilişkilerimizi geliştirdiysek, bakıyoruz ihracatta oralarda ilişkilerimiz artmış. Eğer sadece üretimle bu işleri başarabilsek, sadece üretim tesislerine yatırım yaparak bu işleri başarabilseydik, emin olun ihracatımızı 250 milyon dolardan, 5,3 milyar dolara çıkarma şansımız olmazdı. Bütün bunlara entegre bir şekilde bakmamız lazım. Bizler siyasiler olarak, iktidar olarak, ihracatçımızın önünü açmak, üreticimizin önünü açmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Önümüzdeki dönemde de inşallah bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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‘BELEDİYE MECLİSLERİNDE DENETİM YETKİMİZİ KULLANACAĞIZ’

Varank, buradaki konuşmasında da bir kez daha seçim sonuçlarına değinerek şunları söyledi:

“Bir seçim dönemini geride bıraktık. 31 Mart’ta milletimiz takdirini kullandı. Milletimizin takdirinin üstünde, hiçbir değerlendirmeyi biz kabul etmiyoruz. Seçim sonuçlarımız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bursa'mızda da bu önümüzdeki dönemde görevine devam edecek bütün belediye başkanlarımıza, biz hayırlı uğurlu olsun diyoruz, tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Cuma günü Mustafa Bey'i, milletvekili arkadaşlarımızla beraber ziyaret ettik. Kendisini tebrik ettik, başarılar diledik. Önümüzdeki dönemde Bursa'nın yararına hangi konu varsa, Bursa'nın önünü açacak, İnegöl'ü daha da ileriye götürecek, hangi konu varsa bu konularda biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz dedik. Tabii milletimiz bize, belediye meclisinde önemli vazifeler verdi. Mecliste çoğunluğu bize verdi. Bu manada da verilen sözlerin de takipçisi olacağımızı ifade ettik. Burada denetim yetkimizi de kullanacağımızı ifade ettik. İnşallah Bursa siyasetinde biz bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. İnegöl için ne hayırlıysa, Bursa için ne hayırlıysa biz orada beraber hareket edeceğiz. Ama vatandaşın yararına olmayan bir husus gördüğümüzde, farklı uygulamaları gördüğümüzde de burada elbette muhalefetimizi ortaya koyacağız. Zaten sağlıklı bir siyasetten, sağlıklı bir demokrasiden bahsediyorsak, bu şekilde ilerlememiz en doğru olanı, en mantıklı olanı.”

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‘GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

DEM Partili adayların seçimleri kazandığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki belediyelerin meclis salonlarından ve web sitelerinden Türk bayrağının kaldırıldığını söyleyen Varank, gerekli tedbirleri alacaklarını belirterek şöyle konuştu:

“31 Mart sürecini geçirdik diyoruz ama şu anda maalesef Türkiye'nin farklı noktalarında, içimizi acıtan uygulamalarla da karşılaşıyoruz. İşte Doğu’da ve Güneydoğu’da maalesef, DEM Parti’lilerin belediyeleri kazandığı yerlerde, maalesef çok üzüntü verici hadiseler yaşanıyor. Bakıyorsunuz Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda, İstiklal Marşı okunmasına müsaade edilmedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde makam odasındaki Türk bayrağı oradan kaldırılıyor. Meclis salonundaki Türk bayrağı oradan kaldırılıyor, web sitesindeki Türk bayrağı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesinden kaldırılıyor. Tunceli Belediyesi'nin resmi web sitesinin adı Dersim olarak değiştiriliyor. Biz bunları seçimden önce ifade etmeye çalıştık. Belki vatandaşlarımıza tam ifade edememiş olabiliriz. Ama bu ülkede bayraktan rahatsız olanlar varsa, İstiklal Marşı’ndan rahatsız olanlar varsa biz burada gerekli tedbirleri ne zaman aldıysak, bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Bu milletin nazarında İstiklal Marşı'na saygı duymayanın, Türkiye Cumhuriyeti bayrağına saygı duymayanın hiçbir itibarı olmaz. Biz de yolumuza bundan sonra bu şekilde devam edeceğiz.”

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‘FAİZLER İNERKEN DE ÇIKARKEN DE İKTİDAR ELEŞTİRİLİYORSA TUTARLILIKTAN BAHSEDEMEYİZ’

Konuşmasında ekonomi yönetimine de değinen Varank, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin dünya ekonomisini etkilemeye devam ettiğini ifade ederek, Türkiye’nin içinde bulunduğu çalkantılı coğrafyaya rağmen, Türkiye gemisini rotasında tutabilmek için mücadele verdiklerini söyledi. Her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya devam edeceklerini söyleyen Varank, “Önümüzdeki dönem hükümetimiz yeni tasarruf tedbirleriyle ilgili paketlerini, inşallah kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek. Ama ben siyasette tutarlı olunmasının da önemli olduğuna inanıyorum. Eğer faizler inerken, faizler düşerken iktidar eleştiriliyorsa, faizler çıkarken iktidar eleştiriliyorsa, orada tutarlılıktan bahsedemeyiz. Biz neyi ne zaman yapmamız gerektiğini bilerek adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde özellikle bu yılın ikinci yarısından itibaren ekonomi yönetimimizin enflasyonu düşürmekle alakalı aldığı tedbirlerin yansımalarını görmeye başlayacağız. Ticaret Bakanlığımız, özellikle fahiş fiyatlarla mücadele etme hususunda yeni alacağı tedbirler paketini Meclisimize getiriyor. Bunlarla ilgili tedbirleri de almaya devam edeceğiz. Elbette makroekonomiyle ilgili almamız gereken tedbirler var. Üretime dönük almamız gereken tedbirler var. Üreticiyi desteklemeye yönelik almamız gereken tedbirler var. Bunları almaya devam ediyoruz. Ama inşallah biraz önce söylediğim gibi bu yılın ikinci yarısından itibaren bu tedbirlerin etkilerini görmeye başlayacağız. Ve taşlar yerine oturdukça da üreticilerimizle, ihracatçılarımızla, istihdam sağlayan işletmelerimizle beraber çok farklı bir Türkiye'yi önümüzdeki dönemde görmüş olacağız” ifadelerini kullandı.