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Mustafa Varank kaza geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Varank#Kaza#Bursa
Mustafa Varank kaza geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 21:36

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşü sırasında geçirdiği kazadan yara almadan kurtuldu.

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AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa’da üretilen bir arazi aracının test sürüşüne katıldığı sırada, bindiği araç kazaya karıştı. Varank’ın da içinde bulunduğu araç, ormanda seyir halinde iken, şiddetli bir şekilde ağaca çarptı.

Operatörün yanında oturan Varank'ın anlık refleksle başını eğip, kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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#Mustafa Varank#Kaza#Bursa

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