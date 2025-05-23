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Mustafa Varank, Fenerbahçe'nin Final-Four yarı final maçını izledi

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#Mustafa Varank#Turkish Airlines Euroleague#Fenerbahçe
Mustafa Varank, Fenerbahçenin Final-Four yarı final maçını izledi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 22:38

Türkiye-BAE Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Varank, Fenerbahçe’nin Final Four mücadelesini Abu Dabi’de takip etti. Varank, galibiyet sonrası genç fenomenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, Turkish Airlines EuroLeague Final Four organizasyonu kapsamında Fenerbahçe’ye destek vermek üzere Abu Dabi’deydi.

Fenerbahçe'nin yarı finalde elde ettiği galibiyetin ardından Varank, sosyal medya fenomenleri Cemal Can Canseven, Meriç Keskin ve Emir Elidemir ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mustafa Varank’ın genç fenomenlerle birlikte verdiği bu poz, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

 

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#Mustafa Varank#Turkish Airlines Euroleague#Fenerbahçe

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