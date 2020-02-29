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Haber Giriş: 29.02.2020 - 20:13,Son Güncelleme:/

TBMM Başkanı Mustafa Şentop paylaştı! Şehit ağabeyinden yürek yakan sözler

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop paylaştı! Şehit ağabeyinden yürek yakan sözler
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de şehit düşen Nihat Kara'nın cenaze törenine katıldı. Şentop, şehit Nihat Kara'nın ağabeyinin yürek yakan sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Şentop paylaşımında "Şehidimiz Nihat Kara’nın ağabeyi Suat Kara’nın cenaze namazı öncesi konuşmasındaki şuur ve metanet bu toprakları bize vatan kılan idraki tam olarak ortaya koyuyor." ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop paylaştı Şehit ağabeyinden yürek yakan sözler

YÜREK YAKAN SÖZLER

Şehit ağabeyi Suat Kara videoda şu ifadeleri kullandı;

Yeter ki vatan millet sağ olsun. Ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin başka bir derdimiz yok bizim. Kıymetli kardeşlerim Allah hepinizden razı olsun. Biz bugünü düğün günü ilan ettik kendimize. Bugün bizim düğün günümüz benim kardeşim Kandil gecesi şehit edildi. Bir cuma gecesiydi... Bunar çok büyük nimetlerdir her baba yiğide nasip olacak şeyler değildir. Allah onlara cenneti müjdelemiş. Biz kardeşimize doyamadık, gül gibiydi. Kardeşim Resulayn'da yaralandı, tekrar gitti. Benim silah arkadaşlarım orada dedi. Bizi yalnız bırakmadınız, Allah sizden razı olsun.

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