Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül’ün ifadesi ortaya çıktı

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Sarıgül Ailesi’ne yönelik ‘kara para aklama’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Ekim’de tutuklanarak cezaevine gönderilen Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı.

“TERS GİDEN DURUMLAR OLDUĞUNU GÖRÜNCE İLİŞKİMİ KESTİM”

Sinan Çampınar ile 2024 yılında babası Mustafa Sarıgül aracılığı ile tanıştığını söyleyen Ömer Sarıgül, “Sinan'la tanışırken babam bana Sinan Çampınar'ın tanıdığı yatırımcılar olduğu, Türkiye'ye yatırım yapmak istediklerini, Sinan'ın da bu paranın getirilmesinde aracılık yaptığını söyledi. Sonrasında ben Sinan Çampınar ile neredeyse hiç ilişki kurmadım. Zaten kendisi Almanya'da yaşadığı için görüşebileceğimiz bir durumda olmadı. Ancak Sinan ile tanıştıktan 1-2 ay sonra Sinan kardeşi Diyar Çampınar ile beraber Türkiye'ye geldi. Beni arayıp kardeşi Diyar'la tanışmamı istedi ve Diyar Çampınar'ı bana ait olan Kabataş'ta bulunan LuLu isimli cafeye gönderdi. Burada Diyar'la oturup tanıştık. Sohbet esnasında Diyar kafenin konseptini çok beğendiğini benzer bir cafeyi Münih'te de açabileceğimizi söyledi. Ben de olabileceğini söyledim. Sonrasında Diyar Almanya'ya döndü ve bana kafe için bulduğu yerleri atmaya başladı. Ben de bir süre sonra Diyar'ın yanına Münih'e gittim. Burada Diyar'la beraber birkaç yere baktıktan sonra Diyar'la birlikte bir şirket kurmak için işlemlere başladık. Birlikte notere gidip şirket ön sözleşmesi imzaladık. Ancak tescil işlemlerini tamamlayamadık ve sermayesini de ödemedik. Ben Türkiye'ye döndüğüm için bu işlemler yarım kaldı. Sonra ki süreçte Sinan'ın babamla planladığı Türkiye'ye yapılacak yatırım ve getirilecek para noktasında ters giden durumlar olduğunu görünce ben şirket kurmaktan vazgeçtim ve hem Diyar'la hem Sinan'la ilişkimi kestim.” dedi.

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“BABAMLA NE YAŞADILAR BİLMİYORUM”

2015 yılından beri tek başına ticaret yaptığını söyleyen Ömer Sarıgül, “Ortak bir ticaret de içime sinmediği için şirketin kuruluşunu tamamlamadım. Bir süre sonra Sinan Çampınar'ın avukatı bana ve annem Aylin Kotil'e adımıza şirket açılışlarının tamamlandığıyla ilgili mail attı. Mail içeriğinde şirket adına bir banka hesabı açıldığı yazıyordu. Bunun üzerine ben avukatlarım aracılığıyla Almanya'da bulunan avukatıma ulaşarak adıma banka hesabı ve şirket açılıp açılmadığının tespit edilmesini istedim. Bana adıma bir banka hesabı ya da şirket açılmadığı yönünde cevap verildi. Ben de bunun üzerine rahatladım ve telefonlarını engelledim. Hatta Sinan Çampınar Türkiye'ye gelerek aramızda ibra ve sulh sözleşmesi akdettik. Sonraki süreçlerde ben herhangi bir şekilde dahil olmadım. Babamla aralarında ne yaşadılar hiç bilmiyorum.” dedi.

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“BABAMLA HİÇBİR ZAMAN TİCARET GÖRÜŞMEDİM”

Emir Sarıgül'le 7-8 yıldır konuşmadığını söyleyen Ömer Sarıgül, “Aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur. Aynı şekilde babam Mustafa Sarıgül ile herhangi bir ticari ilişki yoktur. Benim 80 milyon euroluk sözleşmeyle 100 milyon euroluk havaleyle ve bir teknenin devredilmesiyle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Annemin de konularla bir ilgisi yoktur. Ben babamın parça parça yurt dışına çıkardığı paralarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Babam Mustafa Sarıgül'ün bir villa alma görüşmesi yaptığını emniyette öğrendim. Emir Sarıgül ile çok uzun süredir görüşmüyorum. Babamla da hiçbir zaman ticaret görüşmedim. Babam da bana ticari faaliyetleri ile ilgili hiçbir şey anlatmaz.” dedi.

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“İYİ ŞEYLER DUYMADIM”

Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadığını söyleyen Ömer Sarıgül, “Ticari ilişkileri ve sosyal hayatında çok yalan söylediği, etrafında ipsiz sapsız insanlarla dolu olduğu benim kulağıma gelen bilgilerdir. Ancak ne iş yaptığını dahi bilmem. Ben babamın şu anki servetini nasıl edindiğini bilmiyorum çünkü yaş itibarıyla bunu bilebilecek durumda değilim. Ancak kendisinin gayrimeşru bir işini duymadım. Kara para aklama ile ilgili bir bilgim yoktur. Dediğim gibi ben kendi işimle ilgilenirim. İsnatlarla ilgili ilgim ve alakam yoktur.” dedi.

ÖMER SARIGÜL EK İFADE VERECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Mustafa Sarıgül’ün oğlu tutuklu Ömer Sarıgül’ün ilerleyen günlerde İstanbul Adalet Sarayı’nda ek ifade vereceği öğrenildi.