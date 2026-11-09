Mustafa Sarıgül'ün korumasının ek ifadesi ortaya çıktı! Oğul Sarıgül hakkında çarpıcı iddia: Bu paralar sus payı olarak verildi

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Daha önce de Mustafa Sarıgül'ün rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren B.Ö.D., ek ifadesinde Sarıgül'ün kendisini başka kadınlarla cinsel birliktelik yaşamaya yönlendirdiğini iddia ederek, "E. ile ilişki yaşa, sizi izlemek istiyorum" dediğini öne sürdü. B.Ö.D. ayrıca Sarıgül'ün kendisini başka bir telefon numarasından aradığını, para trafiği ve belediye harcamalarına ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Sarıgül ve çevresindeki isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Sarıgül'ün eski koruması B.Ö.D., ek ifadesinde "Bu zamana kadar da bu kişinin siyasi gücünden ve bağlantılarından korktuğum için her defasında sustum" dedi.

SERBEST KALDIKTAN SONRA ARADI

Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyleyen B.Ö.D., sonrasında Sarıgül'ün kendisini başka bir telefon numarasından aradığını belirterek, "Serbest kaldıktan sonra Mustafa Sarıgül başka bir telefondan beni arayarak benimle konuşmak istedi, ben de telefonu açıp neden aradığını sordum. Kendisi geçmiş olsun diyerek telefonu kapattı. Bu telefon görüşmemiz WhatsApp üzerinden gerçekleşmiş olup yaklaşık 1 dakika sürdü" ifadelerini kullandı.

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"E. İLE İLİŞKİ YAŞA, SİZİ İZLEMEK İSTİYORUM"

Mustafa Sarıgül'ün özel kaleminde çalışan E. isimli kadınla ilgili de beyanda bulunan B.Ö.D., bu kişinin yaklaşık 4-5 yıldır Sarıgül ile birlikte çalıştığını öne sürdü. Ankara'daki konutta yaşandığını iddia ettiği olayları anlatan B.Ö.D., "Bu kişi Mustafa Sarıgül'ün Ankara'daki evine gelip sıklıkla yatak odasına girdiğine tanıklığım vardır. E. yatak odasına girdiğinde yaklaşık yarım saat kalıp evden ayrılırdı" dedi.

B.Ö.D., Sarıgül'ün kendisine E. isimli kadınla cinsel birliktelik yaşaması yönünde teklifte bulunduğunu iddia ederek, "Mustafa Sarıgül birkaç kez bana E. ile cinsel birliktelik yaşamam için teklifte bulundu. Mustafa Sarıgül'ün tarafıma ‘E. ile ilişki yaşa, sizi izlemek istiyorum' şeklinde söylediğini net olarak belirtebilirim" ifadelerini kullandı.

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Ankara'daki konutta yaşandığını öne sürdüğü başka bir olaya ilişkin ise B.Ö.D., "Mustafa Sarıgül E. ile ilişki yaşarken benim de E. ile temasa geçmemi istedi ancak ben kabul etmedim" dedi. B.Ö.D., E. isimli kişinin bu olayları rızasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmediği konusunda net bir bilgisinin olmadığını da ifade etti.

"AĞLAYARAK MUSTAFA SARIGÜL İLE KAVGA ETTİĞİNİ BİLİYORUM"

Mustafa Sarıgül'ün bir dönem yanında kalan medya çalışanı E.D. hakkında da konuşan B.Ö.D., bu kişinin Sarıgül tarafından cinsel amaçlı temasa maruz kaldığını iddia etti.

B.Ö.D., "Mustafa Sarıgül tarafından cinsel amaçlı temasa maruz kaldığını, daha sonradan ağlayarak Mustafa Sarıgül ile kavga ettiğini biliyorum. Bu kişi yanlış hatırlamıyorsam 2021 yılları civarında bu olaydan dolayı işten ayrılmak istedi" ifadelerini kullandı.

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H.K. isimli kişiyle ilgili de beyanda bulunan B.Ö.D., "Mustafa Sarıgül'ün de bu kişiyle beni cinsel amaçla telefonla konuştuğuna, telefonda ‘Ö. ile birlikte ol' dediğini net olarak hatırlıyorum" dedi.

GENÇLİK KAMPLARIYLA İLGİLİ İDDİADA BULUNDU

B.Ö.D., dönemin Şişli 19 Mayıs Mahallesi muhtarı ve Mustafa Sarıgül'ün özel kalem müdürü olduğunu belirttiği A.S. hakkında da konuştu. Gençlik kamplarında yetkili olduğunu öne sürdüğü A.S. için B.Ö.D., "Kamptan çocukları belediyeye getiren bu kişiydi" dedi. B.Ö.D., A.S.'nin belediye çalışanları arasında çocuklara yönelik cinsel istismarla ilişkilendirilen ifadelerle anıldığını duyduğunu da ileri sürdü.

"ÖMER SARIGÜL'ÜN BİRÇOK KEZ ÇANTA İÇERİSİNDE PARA ALDIĞINI GÖRDÜM"

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Mustafa Sarıgül'ün çocukları Ömer ve Emir Sarıgül arasındaki ilişkiye dair gözlemlerini de anlatan B.Ö.D., "Ömer Sarıgül'ün birçok kez çanta içerisinde Mustafa Sarıgül'den para aldığına şahidim. Bu paralar genellikle Ömer Sarıgül'ün Mustafa Sarıgül ile kavgalı olduğu zaman sus payı olarak verildi" dedi.

Ömer Sarıgül'ün Antalya Belek'teki Titanic Golf Otel'in sahibi olduğunu birçok kez söylediğini aktaran B.Ö.D., Mustafa Sarıgül ile bu otele iki kez gittiklerini belirterek, "Otelde Mustafa Sarıgül kadınlar ile cinsel birliktelik yaşıyordu. Kadınların kim tarafından gönderildiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"AYNUR AYDIN, MUSTAFA SARIGÜL'ÜN KARA KUTUSUDUR"

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Mustafa Sarıgül'ün para işlerini bildiğini ve yönettiğini öne sürdüğü Aynur Aydın hakkında da konuşan B.Ö.D., "Bu kişi tabiri caizse Mustafa Sarıgül'ün para işlerini bilen, yöneten kritik bir isimdi. Volkan Aslanbaş gibi bu kişinin de para konularıyla ilgili bilgisi mevcuttur. Aynur Aydın'ın da Mustafa Sarıgül'ün yatak odasına girdiğine tanıklığım mevcuttur. Bu kadın Mustafa Sarıgül'ün kara kutusudur" dedi.

İlhami Kaymak'ın Sarıgül'ün gayrimenkullerini yönettiğini iddia eden B.Ö.D., Ankara'daki Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçilik binasının da Mustafa Sarıgül'e ait olduğunu duyduğunu söyledi. B.Ö.D., "Bu binanın tapuda kimin üzerine olduğu hakkında bilgim yoktur. Binanın tadilat aşamasına da bir kez gittim" ifadelerini kullandı.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NE YÜKSEK FATURA KESİLDİĞİ İDDİASI

B.Ö.D., A.G. isimli kişinin Şişli Belediyesi'ne yüksek tutarlı faturalar kestiğini duyduğunu öne sürdü. A.G.'nin belediyeden aldığı ödemelere ilişkin iddiasını anlatan B.Ö.D., "Şişli Belediyesi'ne yüksek şekilde faturalar kesip belediyeden para aldığını duyuyordum. Belediyeye yapılan işin gerçek değeri çok azdı. Bu kişi Mustafa Sarıgül ile anlaşarak faturaları yüksek kesip belediyenin zarara uğramasına sebebiyet verdiğini duydum" dedi.

B.Ö.D., ek ifadesinde Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil hakkında da iddialarda bulunarak, "Mustafa Sarıgül'ün amacı cinsel birliktelik yaşarken kendisinin izleme isteğiydi. Bana Aylin Kotil ile cinsel birliktelik yaşamam yönünde tekliflerde bulundu. Almanya'da swinger partilerine katıldığını da kendisi anlattı. Ancak ben bu teklifleri kabul etmedim" şeklinde beyanda bulundu.

Borsa işlemlerine ilişkin iddialarında G.B. isimli kişiden bahseden B.Ö.D., "Bu kişi H.M.'nin eski eşi olup, Ömer Sarıgül ile borsa anlamında piyasa manipülasyonuna kalkıştıklarını duydum. Ömer Sarıgül bu kişi üzerinden borsada tahta dediğiniz işlemler yapıyordu. K.E. isimli kişi ile son zamanlarda bu işlemleri takip ettiler" ifadelerini kullandı.