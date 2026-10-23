Mustafa Sarıgül’ün korumasına ‘kara para’ suçlaması

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ALMAN vatandaşı K.P. ile M.B., yurtiçi ve yurtdışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü. Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, K.P. ile M.B. tarafından 80 milyon Euro’luk bir sözleşme düzenlendiği ve 100 milyon Euro havale işlemi gerçekleştirildiği öne sürüldü. 1 milyar Euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurtdışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1.5 milyon Euro’luk tekne satışı gerçekleştirildiği iddia edildi.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Müştekiler K.P. ile M.B.’nin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettikleri, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri öne sürüldü. Soruşturma kapsamında YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün çocukları Ömer Sarıgül, Emir Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel’in de arasında bulunduğu 16 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

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5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Devam eden soruşturma kapsamında dün yapılan yeni operasyonda Mustafa Sarıgül’ün koruması Beşir Ömer D. ile Çağlar Sezgin, Cihan Tunç, Atakan Eren ve Ümit İlker Avcı gözaltına alındı.