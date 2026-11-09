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Mustafa Sarıgül'ün dosyası 'Ankara'ya gönderildi

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Sarıgül#Ankara#Soruşturma
Mustafa Sarıgülün dosyası Ankaraya gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 16:17

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturmada tahkikat dosyası yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında;

28. dönem milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında; suç örgütü kurma, çocuğun cinsel istismarı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyası yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Mustafa Sarıgül#Ankara#Soruşturma

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