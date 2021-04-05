Mustafa Sarıgül'den bildiri tepkisi: Kabul edilmesi mümkün olmayan bir açıklamadır

Bir dizi ziyaret için Edirne'de bulunan TDP Genel Başkanı Sarıgül, Selimiye Camii'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarıgül, 104 emekli generalin son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Türkiye’de ne yazıkki demokrasinin yeteri kadar kavranmadığını, demokrasinin ne olduğunu hala anlamayanların olduğunu görüyoruz. Demokrasi, bir ülkenin hak ve özgürlükleridir. Ülkemizdeki herkes sandığa saygı gösterilmelidir. Herkes, görüş ve düşüncelerini söylemekte serbesttir. Ancak askerlerimiz; sadece bayrağımızı, toprağımızı, hudutlarımızı korumakla görevlidir. Siyasal gelişmeler mutlaka ülkedeki siyasi partilere bırakılmalıdır. Kışlaya siyaset girmemelidir. Kışla da siyasete karışmamalıdır. Niye gece yarısı, Niye generaller? Kabul edilebilir bir olay değildir. Montrö, Türkiye’nin tapusudur. Uluslararası alanda çok önemli diplomatik bir başarıdır. Haklı olmak ayrı ama haklıyken haksız duruma düşmemek lazım. Bu bildiri amacını aşan, haddini aşan, hiçbir demokratik ülkede kabul edilmesi mümkün olmayan bir açıklamadır" dedi.

'MUHALEFET GÖREVLERİNİ YAPAMADI, BİLDİRİ YAZMA FIRSATI VERİLDİ'

Muhalefet partilerinin görevlerini yapamadıkları için birilerine bildiri yazma fırsatı verildiğini söyleyen Sarıgül, "Hangi mantıkla, hangi amaçla gece saat 3’te neden ihtiyaç duyulmuştur? Bunların üstünde detaylı durulması lazım. Türkiye Değişim Partisi’nin anlayışı; seçimle gelen seçimle gider. En büyük güç; yurttaşlarımızın demokratik gücüdür. Milletimizin iradesinin üstünde hiçbir iradenin kabul edilmesi mümkün değildir. Muhalefet partileri görevlerini yapamadıkları için birilerine bildiri yazma fırsatı verilmiştir. Türkiye Değişim Partisi herkesi sağ duyulu davranmaya, demokratik halk ve özgürlüklerin korunması noktasında kararlı bir biçimde davranmaya davet etmektedir" diye konuştu.

Sarıgül, konuşmasının ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Ardından Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Sarıgül, ziyaret sonrası kentte görev yapan bazı gazetecilerle restoranda bir araya gelerek yemek yedi.

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