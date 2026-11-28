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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı, suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökan Zeybek hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte iddialar olduğu belirlendi.

Başsavcılık, bu kişiler hakkındaki dosya hakkında yetkisizlik kararı verilerek, fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

Daha önce soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül hakkındaki dosya da yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiş, Sarıgül hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

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