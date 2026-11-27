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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 28. dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı ve 3628 Sayılı Kanun'da düzenlenen haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme suçlarından dolayı, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaati ile fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığına gönderilmiştir."

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FEZLEKENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Memur ve Parlamenterler Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, TBMM 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.

Fezlekeye göre, Sarıgül'ün 2021-2024 yılları arasında B.Ö.D.'ye yönelik eylemleri "kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı" suçu kapsamında değerlendirildi.

Sarıgül'ün 2011 ve öncesinde G.B.'ye, 2014 yılı ve öncesinde ise M.B.'ye yönelik eylemlerinin "belediye başkanı olmasının sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak ayrı ayrı zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Ayrıca 2005-2006 yılları arasında C.D.'ye yönelik eylemlerin de aynı şekilde "belediye başkanı olmasının sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçu kapsamında yer aldığı belirtildi.

Mağdurların beyanlarına da yer verilen fezlekede, mağdur B.Ö.D, Sarıgül'ü 2014 öncesi Şişli Belediye Başkanı olduğu dönemde düzenlenen gençlik kamplarında tanıdığını, 2015'te ekibinde çalışmaya başladığını ve evlendiğinde nikah şahidinin Sarıgül olduğunu belirtti. B.Ö.D, 2021'den itibaren Sarıgül'ün çok sayıda cinsel amaçlı müdahalesine maruz kaldığını, 2024'te basına yansıyan görüntülerin ardından avukatlarınca hazırlanan ve konuşursa 100 bin avro cezai şart ödeyeceğini içeren evrakı imzaladığını, çocuğunun geleceği için 150 bin dolar ödendiğini ve İstanbul ve Ankara'daki cinsel saldırılara maruz kaldığını ileri sürdü.

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Mağdur C.D. de 2005'te Şişli Belediyesi'nde bilgi işlemde işe başladığını, gençlik kampları kapsamında lise öğrencilerinin Sarıgül ile tanıştırıldığını ifade etti. C.D, Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde odasının arkasındaki yatak odasında masaj yaptırıldığını ve yaşanan olayları anlatarak Sarıgül'ün taleplerini karşılamayanların görev yerlerinin değiştirildiğini öne sürdü.

Mağdurlar M.B. ve G.B. de liderlik kampları ve belediyedeki temaslar sırasında fotoğraf çekilirken Sarıgül'ün kendilerine yönelik dokunma ve sıkma eylemlerinde bulunduğunu, o yaşlarda bunun cinsel amaçlı olup olmadığını idrak edemediklerini aktardı.

MALİ İNCELEMELER VE SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİASI

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Fezlekede, 1999-2004 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yapan Sarıgül'ün mal varlığı edinim sürecinde usulsüzlükler yaptığı, edinilen taşınır ve taşınmaz malların yakınları ve çalışma arkadaşları üzerine kaydedildiği, ardından yakınlık ve evlilik ilişkisiyle Altınbaş ailesi fertlerine ve şirketlere devredildiği tespitine yer verildi.

Altınbaş ailesine ait faktoring şirketleri üzerinden yurt içi ve yurt dışına elden transferler yapıldığı, kasa kiralandığı, Avrupa ülkelerine mal varlığı çıkarıldığı, İsviçre'deki iki bankada nakit tutulduğu ve ticari faaliyetlerde kullanıldığı kaydedildi.

Mustafa Sarıgül ile Abdurrahman Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Volkan Aslanbaş'ın yerli ve yabancı şirketlerle ilişkileri bulunduğu, yurt dışında kurulan şirketler grubunun North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile 80 milyon avroluk yatırım sözleşmesi dahil çeşitli sözleşmeler akdettiği aktarıldı.

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Gözden Kaçmasın Ömer Sarıgül ek ifade verdi Haberi görüntüle

Ayrıca Sarıgül ve bir bankanın şube müdürü T. D'nin yer aldığı online toplantıda, kamu gücü kullanılarak 1 milyar avroluk fonun kredi yöntemiyle yurt dışına getirileceğinin ifade edildiği, Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına 32 milyon avro ekspertiz değerli yalı satışı karşılığı yurt dışından gönderilen 100 milyon avroluk havalenin yabancı banka tarafından bloke edildiği aktarıldı.

Blokenin çözülmesi için de İngiliz siciline kayıtlı teknenin 1,5 milyon avro karşılığı devredilmesine rağmen bedelin ödenmediği ve blokenin kalkmadığı belirtildi.

Bu kapsamda Sarıgül'ün kamu gücü ve yetkisiyle usulsüz mal edindiği, haksız menfaatleri aklamak ve ticari hayata sokmak amacıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönettiği kaydedildi. Bu eylemlerin ayrıca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarını da kapsadığı bildirildi.

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DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI TALEBİ

Fezlekenin sonuç kısmında, Sarıgül hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı" ve "haksız mal edinme" suçları ile 3628 sayılı Kanun'un 13/1. maddesi gereğince takibat yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği kanaatine varıldığı bildirildi.

DOKUNULMAZLIK DOSYASI MECLİS'TE

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair fezleke, TBMM Başkanlığı'na gönderildi.