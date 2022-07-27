Mustafa Sarıgül: Bütün kamu kurum ve kuruluşları TOGG’u kullanmalı

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyaret için Bursa’ya geldi. Partisinin İznik İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katılan Mustafa Sarıgül, İznik Ticaret ve Sanayi Odası ve İznik Muhtarlar Odası ziyaretinin ardından esnafla buluştu. Parti binasının açılışının ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül, bütün siyasi partilere seslenerek, ülkeyi yönetmeye talip olan liderlerin kadrolarını açıklaması gerektiğini belirtti.

’TÜM SİYASİ PARTİLER BAKANLARINI AÇIKLAMALI’

Partisinin iktidara gelmesi halinde bakanlıkta görev alacağı kadroları şimdiden açıklamaya başladığını belirten Mustafa Sarıgül, "Bütün muhalefet partilerine çağrıda bulunuyorum. Yarın ülkeyi yönetmeye talipseniz, bölge bakanlarınızı açıklayın ki millet ülkeyi kiminle yöneteceğinizi görsün. Biz gerçekten saygıyla, sevgiyle büyük bir mutlulukla ülkemizi ekonomik çıkmazdan çıkaracak, Hazine ve Maliye gölge Bakanımız Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu’nu kamuoyuyla buluşturduk. Bütün siyasi partiler milletimize şunu söylemeli ki, ben ülkemi yönetmeye talibim ve benim kadrom şudur. Ülke yönetimi tek kişilik bir oyun değildir. Bu bir takım oyunudur. O takımı da Türkiye Değişim Partisi olarak en iyi duygularla kurmaya çalışıyoruz. Hükümetten acil olarak talebimiz vardır. Esnaflarımızdan lütfen stopaj almayın. Akaryakıt giderlerinde, mutlaka elektrik ve doğalgazda esnaflarımıza kolaylık tanıyın. Her gün 10-15 bin esnafımız defter kapatmakta. Esnaflarımız ne kadar çok defter kapatıyorsa, ülkemizin ekonomisi o kadar zor durumdadır" dedi.

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’TOGG’DAN BAŞKA ARABA KULLANMAYACAĞIM’

TOGG piyasaya çıktıktan sonra başka bir arabaya binmeyeceğini dile getiren Sarıgül, "Artık Alman arabalarına, İtalyan arabalarına, Fransız arabalarına güle güle, hoş geldin TOGG. Şahsım itibariyle de TOGG’u kullanacağım. Başka bir yabancı araba asla kullanmayacağım. Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Ekonomik milliyetçilik yapacağız. Ancak şu anda da sayın bakana da bir çağrım var. Sayın bakanımız lütfen açıklama yapın. TOGG çıktıktan sonra, kamu kurum ve kuruluşlarında bir tek yabancı araba görmek istemiyorum. Bütün kamu kurum ve kuruluşları, yerli malı, yurdun malı demeli ve TOGG’u kullanmalı" ifadelerini kullandı. Parti binasındaki konuşmasının ardından İznik Ticaret ve Sanayi Odası, İznik Muhtarlar Odası ve esnaf ziyareti gerçekleştiren Sarıgül, programlarını tamamladıktan sonra Bursa’dan ayrıldı.